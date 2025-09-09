본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

경동나비엔, 숙면매트 카본에서 가장 잘 자는 사람 뽑는다

김철현기자

입력2025.09.09 09:22

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘고롱고롱 숙면대회’ 참가자 모집

경동나비엔은 휘닉스 호텔앤드리조트와 '고롱고롱 숙면대회'를 열고 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다.


경동나비엔, 숙면매트 카본에서 가장 잘 자는 사람 뽑는다
AD
원본보기 아이콘

숙면대회는 오는 27일 휘닉스 파크 평창 리조트에서 개최되며 '나비엔 숙면매트 카본'을 통해 가장 깊은 숙면을 취한 '숙면왕' 등을 선정한다. 숙면대회 참가자들은 직접 준비한 파자마를 입고 슬로프 정상인 '몽블랑'에서 에어매트 위에 숙면매트 카본을 깔고 본인에게 맞는 숙면온도를 0.5°C 단위로 설정한다. 약 한 시간 동안 참가자의 심박수를 측정해 가장 깊은 숙면을 취한 '숙면왕'을 가리는 방식이다.

수상자에게는 상품권 50만원 등의 경품을 증정하고, 모든 참가자에게는 숙면매트를 선물로 제공한다. 모집 인원은 총 50명이다. 17일까지 경동나비엔 인스타그램과 휘닉스파크 공식 홈페이지 등에서 사연 응모를 통해 신청할 수 있다.


경동나비엔은 '나비엔 숙면매트'가 선사하는 숙면의 가치를 더욱 유쾌하게 전달하고자 이번 행사를 기획했다고 설명했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 880만원 나왔다 [짝퉁의 공습]② 단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 88... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

佛바이루 정부 불신임…9개월만에 총사퇴

새로운 이슈 보기