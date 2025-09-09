경동나비엔, 숙면매트 카본에서 가장 잘 자는 사람 뽑는다

‘고롱고롱 숙면대회’ 참가자 모집

경동나비엔은 휘닉스 호텔앤드리조트와 '고롱고롱 숙면대회'를 열고 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다.

숙면대회는 오는 27일 휘닉스 파크 평창 리조트에서 개최되며 '나비엔 숙면매트 카본'을 통해 가장 깊은 숙면을 취한 '숙면왕' 등을 선정한다. 숙면대회 참가자들은 직접 준비한 파자마를 입고 슬로프 정상인 '몽블랑'에서 에어매트 위에 숙면매트 카본을 깔고 본인에게 맞는 숙면온도를 0.5°C 단위로 설정한다. 약 한 시간 동안 참가자의 심박수를 측정해 가장 깊은 숙면을 취한 '숙면왕'을 가리는 방식이다.

수상자에게는 상품권 50만원 등의 경품을 증정하고, 모든 참가자에게는 숙면매트를 선물로 제공한다. 모집 인원은 총 50명이다. 17일까지 경동나비엔 인스타그램과 휘닉스파크 공식 홈페이지 등에서 사연 응모를 통해 신청할 수 있다.

경동나비엔은 '나비엔 숙면매트'가 선사하는 숙면의 가치를 더욱 유쾌하게 전달하고자 이번 행사를 기획했다고 설명했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>