본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

그룹 라이즈와 팬클럽, 데뷔 2주년 맞아 사랑의열매에 1억 기부

이경호기자

입력2025.09.09 09:21

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
그룹 라이즈. SM엔터테인먼트

그룹 라이즈. SM엔터테인먼트

AD
원본보기 아이콘

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 그룹 라이즈(RIIZE)와 공식 팬클럽 브리즈(BRIIZE)가 라이즈 데뷔 2주년을 맞아 1억여원을 기부했다고 밝혔다.


라이즈는 데뷔 2주년을 기념해 팬들에게 전하는 감사의 마음을 담아 팬클럽 브리즈의 이름으로 1억원을 기부했다. 이에 공감한 브리즈도 온라인 QR 기부 캠페인을 통해 404만6577원을 모금하며, 사랑의열매에 총 1억404만6577원의 성금이 전달됐다.

이번 온라인 QR 캠페인은 9월 4일부터 7일까지 4일간 사랑의열매 홈페이지에 마련된 기간 한정 QR코드를 통해 진행됐다. 누구나 QR코드를 스캔해 간편하게 동참할 수 있어 큰 관심을 모았다.


모금된 성금은 저소득 가정 환아의 의료비 지원에 사용된다. 지원 대상은 소아암, 희귀질환, 인공와우 수술 등이 필요한 아동으로, 치료비 부담을 덜어 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 데 목적이 있다.


라이즈는 2023년 데뷔 이후 취약계층 청소년들의 꿈과 희망을 응원하기 위해 여러 가지 형태로 꾸준한 나눔을 실천해왔으며, 공식 팬클럽 브리즈와 함께한 이번 기부를 통해서도 선한 영향력을 보여주고 있다.

사랑의열매 이성도 모금사업본부장은 "라이즈와 브리즈가 함께한 이번 모금 캠페인은 아티스트와 팬이 함께 만들어가는 나눔 문화의 좋은 사례"라며 "사랑의열매도 앞으로 더 많은 이들이 참여할 수 있는 다양한 기부 프로그램을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 880만원 나왔다 [짝퉁의 공습]② 단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 88... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

佛바이루 정부 불신임…9개월만에 총사퇴

새로운 이슈 보기