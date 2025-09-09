그룹 라이즈와 팬클럽, 데뷔 2주년 맞아 사랑의열매에 1억 기부

그룹 라이즈. SM엔터테인먼트 AD 원본보기 아이콘

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 그룹 라이즈(RIIZE)와 공식 팬클럽 브리즈(BRIIZE)가 라이즈 데뷔 2주년을 맞아 1억여원을 기부했다고 밝혔다.

라이즈는 데뷔 2주년을 기념해 팬들에게 전하는 감사의 마음을 담아 팬클럽 브리즈의 이름으로 1억원을 기부했다. 이에 공감한 브리즈도 온라인 QR 기부 캠페인을 통해 404만6577원을 모금하며, 사랑의열매에 총 1억404만6577원의 성금이 전달됐다.

이번 온라인 QR 캠페인은 9월 4일부터 7일까지 4일간 사랑의열매 홈페이지에 마련된 기간 한정 QR코드를 통해 진행됐다. 누구나 QR코드를 스캔해 간편하게 동참할 수 있어 큰 관심을 모았다.

모금된 성금은 저소득 가정 환아의 의료비 지원에 사용된다. 지원 대상은 소아암, 희귀질환, 인공와우 수술 등이 필요한 아동으로, 치료비 부담을 덜어 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 데 목적이 있다.

라이즈는 2023년 데뷔 이후 취약계층 청소년들의 꿈과 희망을 응원하기 위해 여러 가지 형태로 꾸준한 나눔을 실천해왔으며, 공식 팬클럽 브리즈와 함께한 이번 기부를 통해서도 선한 영향력을 보여주고 있다.

사랑의열매 이성도 모금사업본부장은 "라이즈와 브리즈가 함께한 이번 모금 캠페인은 아티스트와 팬이 함께 만들어가는 나눔 문화의 좋은 사례"라며 "사랑의열매도 앞으로 더 많은 이들이 참여할 수 있는 다양한 기부 프로그램을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





