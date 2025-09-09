'단골력' 키운다…네이버, 컬리·우버 등 파트너십 확대 속도

사용자 단골력 높이려 빅브랜드와 협업 확대

네이버·컬리, 그로서리 유저 단골력 강화

3분기 '우버 택시'와 협업해 모빌리티 확장



네이버가 컬리, 우버 택시 등 빅브랜드와의 전략적 파트너십을 강화해 '사용자 단골력'을 높인다고 9일 밝혔다.

이윤숙 네이버 쇼핑사업 부문장은 이날 오전 네이버스퀘어 종로에서 열린 '네이버 커머스 밋업'에서 "그동안 네이버 커머스는 판매자 중심의 기술, 정책, 교육 등 친판매자 중심 전략으로 성장해왔다"며 "AI 커머스 시대에서는 친사용자 생태계까지 성장을 확대하고, 사용자 단골력을 높이기 위해 빅브랜드와의 전략적 파트너십을 확대하고 있다"고 말했다.

이어 "이 일환으로 넷플릭스에 이어 프리미엄 장보기 시장에서 가장 풍부한 사용자층을 가진 컬리와의 파트너십을 시작했다"고 강조했다.

컬리 손잡은 네이버 '컬리N마트' 공개

네이버와 컬리는 지난 5일 네이버플러스스토어에 '컬리N마트'를 오픈했다. 컬리N마트에서는 스마트스토어의 인기 상품과 컬리의 신석식품을 새벽배송을 통해 받을 수 있다. 특히 네이버플러스 멤버십 회원은 2만원 이상 구매 시 무료배송받을 수 있다. 컬리의 물류 자회사 컬리넥스트마일은 이달 초부터 네이버 NFA에 합류해 스마트스토어 상품의 새벽배송을 시작했다.

이 부문장은 "네이버는 컬리와의 협업을 통해 그동안 상대적으로 부족했던 신선식품 DB와 프리미엄 장보기, 새벽배송 측면에서 사용자에게 안정적이고 일관된 장보기 경험을 줄 수 있을 것"이라며 "앞으로도 OTT, 그로서리, 모빌리티 등 사용자 단골력 중심 생활 밀착형 분야에서 대표적 리더십과 로열티를 가진 파트너 중심으로 협업을 넓혀나가겠다"고 말했다.

3분기 중 '우버 택시'와 전략적 제휴…'우버 원' 멤버십과 연계

네이버는 3분기 중 글로벌 택시 호출 플랫폼 '우버 택시(Uber Taxi)와 전략적 제휴를 맺는다. 이를 통해 네이버플러스 멤버십에 우버 택시의 멤버십 서비스 '우버 원(Uber One)'을 연계할 계획이다.

이날 네이버는 네이버플러스 스토어(네플스)의 개편 방향성도 공개했다. 정경화 네이버플러스 스토어 프로덕트 리더는 "네플스는 가격뿐만 아니라 배송 속도, 리뷰, 멤버십 혜택 등 복합적인 정보들을 종합적으로 고려해 개인화 추천을 고도화하고 있다"며 "이를 기반으로 단골력을 높이기 위해 사용자 신뢰도를 나타내는 주문이행, 배송, CS 등의 판매자 활동들도 개인화 추천 과정에 반영하고 판매자 성장 지표도 새롭게 그룹핑할 계획"이라고 말했다.

개인화 추천 프로덕트도 더욱 고도화한다. 올해 하반기 네플스 홈 첫 화면에 개인화 추천 영역을 전면 확대하고, 사용자 맥락과 파생 의도를 분석해 사용자가 관심을 가질 만한 상품과 스토어 단위까지 맞춤형 추천을 제공할 계획이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



