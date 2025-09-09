본문 바로가기
대전TP, 전국 이차전지 관련 재직자 대상 교육

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.09 09:13

오는 16일까지 40명 선착순 모집

사진=대전테크노파크 제공

사진=대전테크노파크 제공

전국 이차전지 관련 기업 재직자를 대상으로 최신 기술 동향과 안전관리 노하우를 공유하는 자리가 마련된다.


대전테크노파크가 오는 18일부터 19일까지 대전 서구 둔산동 KW 컨벤션에서 이차전지 전문인력양성을 위한 '2025 배터리 차세대 기술 & 안전 역량 업스킬 과정'을 개최한다.

이번 교육은 전국 이차전지 관련 기업 재직자를 대상으로 하며, 한국배터리산업협회와 대전 TP가 공동 주관하고 대전광역시가 후원한다.


교육은 ▲사용 후 배터리 3세대 진단기술 ▲배터리 설비 안전 기준 ▲배터리 산업 현황 및 전망 ▲전고체 이차전지 핵심 소재 및 기술 ▲차세대 배터리 연구개발 현황 등 산·학·연 전문가들의 강연으로 총 12시간 동안 진행된다.


모집은 오는 16일까지 선착순 40명을 대상으로 진행된다. 이차전지 관련 분야 재직자 또는 관련 업종 이직 희망자는 누구나 신청할 수 있다.

참가 신청은 한국배터리아카데미 홈페이지를 통해 가능하며, 교육비와 중식은 전액 무료로 제공한다. 또한, 출석 기준을 충족한 참가자에게는 수료증을 발급한다.


김우연 대전 TP 원장은 "차세대 배터리 기술과 안전은 글로벌 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소"라며 "이번 교육을 통해 이차전지 관련 재직자들에게 최신 기술 동향과 안전관리 노하우를 공유함으로써 대전이 이차전지 인력양성의 중심지로 자리매김하길 기대한다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
