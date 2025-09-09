카카오, 스톡옵션→RSU 방식으로 보상 제도 바꿔 "장기 근속 유도"

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 233,774 전일가 59,200 2025.09.09 09:19 기준 관련기사 코스피 박스권… 업종 순환매 본격화, 레버리지 활용 전략 부각실손청구 전산화 의원·약국 '3.3%'…정부, 신보 보증료감면 인센티브투자금 부족, 반대매매 위기...연 4%대 최저금리 주식자금으로 고민 해결! 전 종목 시세 보기 close 가 올해부터 전 직원 보상 제도를 스톡옵션에서 RSU 방식으로 바꿨다. RSU는 스톡옵션과 달리 직원이 주식을 구매할 필요없이 일정 조건만 충족하면 주식을 받을 수 있다.

8일 카카오 반기보고서에 따르면 카카오는 올해부터 전 직원 보상 제도를 RSU 부여 방식으로 개편했다.

카카오 이사회는 지난 4월 직원 3775명에게 총 50만9625주 규모의 RSU를 부여하는 안건을 통과시켰다. 여기에는 '부여일 이후 1년 이상 회사의 임직원으로 재직한 자에 한해 부여수량의 100%를 1년 경과 시점에 자사주로 지급한다'는 조건이 붙었다.

그간 카카오는 2021년 전 직원에게 스톡옵션을 부여한 뒤 지난해까지 매년 스톡옵션을 보상 방식으로 활용해왔다.

RSU는 기업이 직원에게 주식 보상을 제공하는 대표적인 제도로, 직원의 성과와 장기 근속을 유도하는 데 효과적이다. 일정 기간 재직하는 등 특정 조건을 충족한 임직원에게 자사 주식을 지급하기 때문에 미리 정한 가격으로 자사 주식을 살 수 있는 권리를 부여하는 스톡옵션과 비교하면, 직원이 현금을 지출할 필요가 없고 리스크도 낮다.

카카오 관계자는 "구성원들의 장기적인 동기 부여와 소속감 제고, 회사와의 동반 성장을 위해 기존 스톡옵션 방식에서 RSU 제도로 전환했다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



