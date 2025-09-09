케이뱅크, 신용카드 29종 비교·발급 서비스 출시

케이뱅크가 케이뱅크 애플리케이션(앱)에서 총 29개 신용카드를 한눈에 비교하고 발급받을 수 있는 '신용카드 만들기' 서비스를 출시했다고 9일 밝혔다.

'신용카드 만들기' 서비스는 BC·신한·삼성·KB국민·현대·농협·롯데카드 등 7개 카드사가 취급하는 총 29종 신용카드를 한눈에 비교하고 혜택별로 추천 및 발급을 받을 수 있는 서비스다. 이 서비스의 가장 큰 장점은 29개의 신용카드를 특화된 혜택에 따라 카테고리화해 보여준다는 점이다. 고객의 주요 소비 패턴에 맞춰 카테고리를 선택하면 할인 혜택이 좋은 신용카드를 나열된다.

외식비에 지출을 많이 하는 고객이 '배달·음식' 분야를 누르면 배달앱, 음식점 등에서 할인율이 높은 특화카드가, 쇼핑을 많이 하는 고객이 '쇼핑' 분야를 누르면 백화점에서 할인되는 카드나 장보기 캐시백 혜택이 있는 카드가 노출된다. 이외에도 '신용카드 캐시백 TOP 10', '해외·마일리지·프리미엄 VIP 카드' 등 공통된 혜택 특징을 가진 신용카드 리스트를 확인 가능하다.

케이뱅크만의 차별화된 '인공지능(AI) 추천 기능'도 있다. 연령, 체크카드 이용패턴 등 고객 데이터를 바탕으로 개개인에게 더 적합한 신용카드가 우선적으로 보이도록 점차 고도화해 나갈 계획이다. 타 카드 추천 플랫폼에서는 제공하지 않는 기능으로 고객에게 더욱 맞춤화된 추천이 가능하다. 아울러 '신용카드 만들기' 서비스를 통해 신용카드 발급받을 경우, 각 카드사에서 실시하는 이용 프로모션 혜택도 받을 수 있다.

케이뱅크 관계자는 "기존 제휴 신용카드를 넘어 일반 신용카드까지 상품군을 넓혀 한눈에 볼 수 있는 서비스를 출시하게 됐다"며 "29종의 신용카드 비교뿐만 아니라 향후 AI 기반 추천까지 더해져 개인화된 금융 혜택을 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.





