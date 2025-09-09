본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

'청렴한 공직 문화조성' 박동식 사천시장과 간부 공무원 앞장

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.09 09:09

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제3차 반부패 청렴 추진단 회의 개최

경남 사천시의 청렴한 공직문화 조성에 박동식 시장과 간부 공무원들이 앞장선다.


사천시는 시장실에서 국·소장 등 간부 공무원이 참석한 가운데 박동식 시장의 주재로 '2025년 제3차 반부패 청렴 추진단 회의'를 개최했다고 9일 밝혔다.

청렴 추진단은 박동식 시장을 비롯한 4급 이상 간부 공무원으로 구성돼 있으며, 청렴 추진 현황 점검, 체계적인 반부패 관리 등 청렴 시책 추진을 위한 컨트롤타워 역할을 하고 있다.

사천시 2025년 제3차 반부패 청렴 추진단 회의.

사천시 2025년 제3차 반부패 청렴 추진단 회의.

AD
원본보기 아이콘

이번 회의에서는 이해충돌 방지법 사례와 갑질 근절 가이드라인을 공유하고, 부패 취약 분야에 대한 개선 방안을 논의하는 등 종합청렴도 향상을 위한 다양한 의견이 오갔다.


또한, 청탁금지법 위반과 직장 내 괴롭힘(갑질), 복무규정 위반 등에 대한 경각심 고취와 함께 반부패 개선 방안에 대해 논의하는 등 청렴 실천을 위한 실질적인 방안도 모색했다.


특히, 추석 명절을 앞두고 직무 관련자로부터 금품·향응·선물 수수 행위와 음주 행위를 엄격히 금지하는 등 공직기강 확립과 청렴도 향상 4대 전략에 대한 적극적인 실천도 주문했다.

청렴도 향상 4대 전략은 고위직이 솔선수범하는 반부패 활동, 윤리의식과 청렴 문화 확산, 공정하고 투명한 제도 운영, 부패 취약 분야 집중 개선 및 부패 대응 등이다.


박동식 시장은 "간부 공무원은 조직의 나침반"이라며 "청렴이 일상이 되는 조직 문화를 함께 만들어 가자"고 당부했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"상처 난 과일 조심" 치사율 75%·백신도 없다…1급감염병 지정된 바이러스 "상처 난 과일 조심" 치사율 75%·백신도 없다…1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민분들, 목욕 하세요"…사우나 4만4000원→8000원 할인한 양양 리조트

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

소상공인 전담 2차관 두게 된 중기부, 정책역량 증진·입증이 과제

새로운 이슈 보기