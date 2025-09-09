코스피, 11.72P 오른 3231.31 출발(0.36%↑)
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"상처 난 과일 조심" 치사율 75%·백신도 없다…1... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스피, 11.72P 오른 3231.31 출발(0.36%↑)
2025년 09월 09일(화)
코스피, 11.72P 오른 3231.31 출발(0.36%↑)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위' 하던 이 업체 '울상'
"상처 난 과일 조심" 치사율 75%·백신도 없다…1급감염병 지정된 바이러스
"강릉 시민분들, 목욕 하세요"…사우나 4만4000원→8000원 할인한 양양 리조트
며느리 음식 먹고 시부모 등 3명 사망…집 근처 '버섯'으로 요리 '항변'에도
대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]①
"강릉 시민분들, 목욕 하세요"…사우나 4만4000원→8000원 할인한 양양 리조트
박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사
"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'
"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵
정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조