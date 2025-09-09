지역규제 뿌리 뽑는다… 서울시, 자치구와 '규제발굴협의체' 운영 본격화

자치구 규제담당과 공동대응

"개별 부서 넘어선 대응체계 필요"

현장 규제 발굴→공통과제 공동대응

시민 중심 '규제발굴단' 운영까지

서울시가 이달부터 자치구와 규제발굴협의체를 운영한다. 전국 최초로 광역지방자치단체와 기초지방자치단체가 함께하는 규제개혁 추진 기구로, 지역 현장 중심의 실효성 높은 규제개혁안을 발굴하겠다는 취지다. 오세훈 서울시장은 "시민들이 체감할 수 있는 규제를 찾아달라"고 주문했다.

9일 서울시 등에 따르면 시는 이달부터 규제혁신기획관과 자치구 규제담당국장으로 구성된 '시-자치구 규제발굴협의체'를 운영한다. 25개 자치구 담당자들이 모두 모인 자리가 마련될 예정으로, 시는 킥오프(kick-off) 회의를 통해 세부 협력체계와 운영 방식에 대한 논의가 이어질 것이라고 설명했다.

앞서 오 시장은 개별 부서나 시 차원을 넘어서 정부, 자치구, 시의회, 타 시·도 등과 협력하기 위한 대응 체계 마련을 지시했다. 규제개혁에 대한 다양한 목소리를 들을 수 있고 해당 규제에 대한 개선 방향을 빠르게 조정할 수 있다는 판단에서다. 오 시장이 지난달 '규제혁신 365 프로젝트' 발표를 통해 전국적으로 적용 가능한 규제 철폐안은 공청회와 포럼을 통해 공론화하고 시의회, 시도지사협의회, 직능단체와 함께 정부에 법령 개정을 건의하겠다고 예고한 것도 같은 맥락이다.

규제발굴협의체도 자치구가 현장 규제를 발굴하면 서울시가 전문가 자문을 통해 공통 규제개선안으로 선정해 대응하는 방식으로 운영한다. 내부적으로는 월별로 테마를 선정하고 권역·분야별 규제를 집중 발굴하는 방안도 논의 중이다. 기업과 시민들의 체감이 높은 ▲문화·경제 ▲도시계획·건설 ▲안전·교통 ▲복지·환경 등이 우선 다뤄질 것으로 보인다.

협의체는 하반기 시범운영을 통해 실질적인 규제 개선 기반을 마련한다는 계획이다. 필요에 따라 현장을 방문하는 점검 체계도 갖춘다. 25개 자치구 담당자들이 모두 참여하는 정례회의도 진행하기로 했다.

이와 별도로 이달부터 시민 200명으로 구성된 '규제발굴단' 운영도 본격화한다. 민간이 참여하는 정책 기반을 마련하겠다는 방침이다. 규제발굴단은 일상 속 불편과 불합리한 규제를 찾아 서울시 시민참여플랫폼인 '상상대로서울'에 제안하는 역할을 한다.

대한건축사협회, 소상공인연합회 등 직능단체 200여개와도 정기 간담회를 개최해 요구 사항을 듣고 해결 방안을 모색하기로 했다. 의견 상시 수렴 창구인 '직능단체 규제혁신 핫라인'도 개설됐다. 이밖에 서울시 자치법규에 등록된 772건의 규제도 전수조사 과정에 있다. 불필요하거나 과도한 규제는 폐지·간소화하고 일부는 네거티브 규제 방식으로 전환할 계획이다. 서울시 관계자는 "시민이나 기업이 일상에서 빠르게 체감할 수 있는 규제개혁에 나서기 위해 지역 현장의 목소리도 계속 점검할 것"이라며 "(협의체) 시범운영을 통해 관리 체계를 면밀하게 구축, 발굴과 개선까지 빠른 조치에 나서도록 하겠다"고 전했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



