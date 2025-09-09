진병영 함양군수, "청렴은 모든 행정 출발점 군민 신뢰 필수 조건" 강조

'제2회 청렴도 향상 대책 보고회' 개최

경남 함양군은 군청 대회의실에서 '2025년 제2회 청렴도 향상 대책 보고회'를 개최하고, 청렴도 제고를 위한 실천 방향을 모색했다고 9일 밝혔다.

진병영 군수 주재로 열린 회의는 간부 공무원 회의체인 청렴 누리 실천단(부군수, 국장 및 전 담당관·과·소장)이 참여한 가운데, 함양군의 부패 취약 분야에 대한 개선 노력을 강화하고, 부서별 청렴 시책의 추진 현황을 공유함으로써 실효성 있는 반부패 정책을 수립하기 위한 자리로 마련됐다.

지난해 청렴도 평가 결과와 상반기에 진행한 자체 청렴도 설문조사 결과를 바탕으로 분석·도출한 군의 부패 취약 분야와 관련해 기획 감사담당관에게서는 전반적인 부패 취약 분야에 대한 청렴 시책 추진 현황을 보고했다.

이어 부서별로 올 한 해 청렴도 향상을 위해 노력해 온 구체적인 실천 사례와 앞으로의 계획 등을 공유했다.

특히, 이번 보고회에서는 단순한 실적 보고를 넘어 제도적으로 미비했던 부분과 운영상 드러난 취약 요소에 대해 구체적인 개선 방향을 논의하는 등 실질적인 대책 수립을 위한 의미 있는 자리가 되었다.

진병영 군수는 "청렴은 모든 행정의 출발점이며, 군민의 신뢰를 얻기 위한 필수 조건"이라며 "이번 보고회를 계기로 부패 취약 분야를 지속해서 점검하고, 부서별로 자율적이고 주도적인 청렴 문화가 뿌리내릴 수 있었으면 좋겠다"라고 밝혔다.

한편 함양군은 청렴도 측정 지표별 정기적인 점검과 실효성 있는 반부패 정책을 꾸준히 추진해 나갈 계획이다.





