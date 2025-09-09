파주시, 공릉천 지방생태정원 조성 타당성 검토 용역 착수

경기 파주시는 공릉천 하구 일원에 '공릉천 지방생태정원' 조성을 추진한다.

파주시는 지난 5일 2025년 시정 목표인 '수도권 문화·생태휴양 메카 건설'의 핵심 과제 중 하나인 '공릉천 일원 지방생태정원 조성'과 관련해 타당성 검토 용역 착수보고회를 개최했다고 9일 밝혔다.

이날 보고회에는 최병갑 파주시 부시장을 비롯한 환경단체 관계자 등 22명이 참석해 공릉천 지방생태정원 조성의 필요성과 가능성, 추진 방향 등에 대해 논의했다.

시는 이번 용역을 통해 올해 말까지 공릉천 하구 일대의 최적 대상지를 선정하고, 생태정원 조성을 위한 기본구상을 수립할 계획이다.

최병갑 파주시 부시장은 "공릉천 하구는 한강과 만나는 기수지역으로, 다양한 생물종이 서식하는 습지 생태계이자 철새들의 주요 이동통로로서 생태적 가치가 매우 높은 지역"이라며 "공릉천 지방생태정원 조성을 통해 소중한 생태자원을 보전하고 시민들에게 자연 속 휴식공간을 제공하는 동시에, 인근 관광자원과 연계해 지역경제를 활성화하고 파주가 수도권 생태휴양의 중심지로 도약할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



