"전자담배가 금연보조제?" 청소년들 오해 심각…덜 해롭다 착각도

청소년 39.7% "전자담배는 금연 보조제"

니코틴·발암물질 포함돼…"덜해롭다" 인식 착각

국내 청소년 10명 중 4명이 전자담배를 일반 담배의 대체제나 금연 보조제로 인식하는 것으로 조사됐다. 과일 향과 세련된 디자인을 앞세운 담배 회사의 교묘한 마케팅이 청소년을 무방비 상태로 끌어들이고 있다.

9일 보건복지부 의뢰로 삼육대학교가 수행한 뒤 공개한 '아동·청소년 전자담배 사용 예방 교육 보고서'에 따르면 설문에 참여한 초·중·고교생 302명 가운데 39.7%가 전자담배를 '담배 대신 사용할 수 있는 제품' 또는 '금연을 돕는 보조제'라고 답했다. 또 32.2%는 "일반 담배보다 덜 해롭다"거나 "전혀 해롭지 않다"고 응답해 유해성에 대한 인식이 크게 왜곡돼 있는 것으로 나타났다.

보고서는 이러한 오해의 배경으로 담배 회사들의 '청소년 맞춤형 마케팅'을 지목했다. 실제로 기업들은 유튜브, 인스타그램 등 청소년이 많이 이용하는 플랫폼에서 인플루언서와 유명인을 내세운 광고를 집중적으로 노출하고 있었다.

인터뷰에 참여한 학생들 상당수는 "담배 같지 않고 예쁜 디자인"이나 "냄새 대신 과일 향이 난다"는 점을 전자담배에 호기심을 느낀 이유로 꼽았다. 보고서는 이러한 요소들이 청소년의 구매 욕구를 직접 자극한다고 설명했다.

문제는 전자담배 역시 명백한 '담배'라는 점이다. 전자담배에는 니코틴과 각종 유해 화학물질이 포함돼 있으며 증기 역시 단순한 수증기가 아니라 발암물질을 포함한 유해 물질이라고 지적했다. 특히 청소년기에 니코틴에 노출되면 성인보다 중독 위험이 높고 뇌 발달에도 악영향을 줄 수 있다고 경고했다.

전문가들은 기존 예방 교육만으로는 새로운 흡연 형태를 막기에 한계가 있다고 진단하며 새로운 교육 콘텐츠 개발이 시급하다고 제언했다. 이에 연구진은 청소년 문화 코드를 반영해 '전자담배도 담배'라는 메시지를 담은 18초짜리 CM송, 밈(meme)을 활용한 짧은 영상 등 맞춤형 콘텐츠를 제작했다.

전문가들은 "담배 회사가 미래 고객 확보를 위해 청소년을 겨냥하고 있다"면서 가정과 학교에서 전자담배의 실체를 정확히 알리는 교육이 시급하다"고 강조했다.





