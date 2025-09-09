김윤철 합천군수, "군민 체감할 수 있는 혁신적인 시책 발굴" 강조

2026년도 군정 주요 업무계획 보고회 개최

가시적 성과도출을 위한 구체적 사업계획 수립



경남 합천군은 오는 11일까지 4일간 군청 소회의실에서 23개 전 부서와 농업회사법인 합천유통, 합천군시설관리공단을 대상으로 '2026년도 군정 주요 업무계획 보고회'를 열고 본격적인 2026년도 준비에 돌입한다.

이번 보고회는 올해 군정 성과를 되짚고, 2026년도 군정 방향과 주요 업무계획을 공유하며, 부서별 자체 발굴한 신규시책 사업을 통해 군민 생활과 직결되는 현안 과제를 면밀히 점검하기 위해 진행된다.

주요 내용으로는 ▲2025년도 주요 업무 추진성과 및 문제점 분석 ▲2026년 부서별 목표설정과 실천과제 마련 ▲공약사업 및 현안 사업 추진계획 ▲새로운 시책 등으로 새로운 행정수요와 변화에 능동적으로 대처하기 위한 세부 실행계획 등이 담겼으며,

특히 주민들의 행정 체감도 제고를 위해 사업의 타당성과 주민수혜도, 예산확보 방안 등에 대한 면밀한 사전검토가 이f뤄질 예정이다.

김윤철 군수는 "2026년은 민선 8기의 성공적인 마무리와 민선 9기의 새로운 출발을 맞이하는 중요한 해인 만큼, 선례 답습 적인 업무보다는 군민이 체감할 수 있는 혁신적인 시책 발굴과 철저한 준비가 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "더 큰 군정 성과 창출로 합천을 새롭게 하고 군민이 더욱 빛나도록 공직자 모두가 적극적으로 노력해 달라"고 당부했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



