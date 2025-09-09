여경협, 정부조달기술진흥협회와 여성기업 성장 지원 '맞손'

여성기업 공공조달 교육·운영 협력

한국여성경제인협회는 전날 서울 강남구 여경협 본회에서 정부조달기술진흥협회(PPTA)와 여성기업의 공공조달 내 경쟁력 제고를 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

8일 서울 강남구 한국여성경제인협회 본회에서 열린 ‘한국여성경제인협회-정부조달기술진흥협회’ 업무 협약식에서 박창숙 여경협 회장(왼쪽)과 이형각 PPTA 회장이 기념촬영을 하고 있다. 한국여성경제인협회 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 양 협회는 협력 기반을 강화해 여성경제인의 권익 향상과 공공조달 시장 내 경쟁력을 높이는 데 함께 노력하기로 했다. 구체적으로 ▲공공구매 혜택에 대한 연계 교육 및 홍보 ▲여성기업 공공조달을 위한 교육과정 개발·운영 등에서 협력할 예정이다.

박창숙 여경협 회장은 "여성기업의 수가 매년 증가함에 따라 안정적인 매출 확보를 위해 조달청 계약에 참여하는 여성기업이 늘어나고 있다"며 "이번 협약이 공공구매 판로 접근에 어려움을 겪는 여성기업에 실질적인 도움이 될 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>