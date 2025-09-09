울산시-스웨덴 헥시콘社, 부유식 해상풍력 발전단지 투자의향서 체결

9일, 문무바람 사업·신재생에너지 산업 생태계 조성 협력

울산시가 세계적인 부유식 해상풍력 기업과 손잡고 청정에너지 중심도시 도약에 나선다.

시는 스웨덴 헥시콘社의 문무바람 주식회사와 함께 9월 9일 오후 3시 시청 본관 7층 접견실에서 '울산 부유식 해상풍력산업 투자 의향서(LOI)'를 체결한다.

이번 협약식은 울산 앞바다에 세계 최대규모 해상풍력 단지를 개발하고 있는 민간투자사 중 하나인 헥시콘社와 함께 울산 부유식 해상풍력 발전단지 조성을 위한 협력 강화를 위해 마련됐다.

헥시콘社는 약 1200억원의 외국인직접투자(FDI)를 신고하고, 총 4조 4000억원을 투자해 문무바람 프로젝트를 추진하고 있다. 현재 울산 앞바다 약 70㎞ 지점에 750㎿ 규모의 해상풍력 발전단지를 오는 2032년 준공을 목표로 개발 중이다.

이날 협약식은 김두겸 울산시장과 헥시콘社 마커스 토르 최고경영자(CEO), 주영규 문무바람 프로젝트 총괄 대표가 참석한 가운데 진행된다.

참석자들은 문무바람 프로젝트의 성공적인 추진과 향후 지역 신재생에너지 산업 생태계 조성에 대한 협력 의지를 다진다.

협약에 따라 문무바람은 해상풍력 개발을 위한 투자를 촉진해 준공에 최선을 다하며 지역기업에 대한 기술이전과 인력양성에 협력한다.

울산시는 문무바람의 울산 부유식 해상풍력발전단지 조성 사업의 원활한 투자를 위해 지원한다.

이번 프로젝트를 통한 부유식 해상풍력 발전단지 조성으로 재생에너지 인프라 구축 확대와 탄소중립 실현에 기여하는 등 친환경 에너지 선도도시로 도약할 것으로 기대된다.

이와 함께 울산시는 정부의 에너지 변화에 대응하고 탄소중립과 RE100 실현을 위한 재생에너지 확대 기조에 발맞춰 지역 에너지산업 경쟁력 강화와 신산업 육성에도 힘쓰고 있다.

김두겸 시장은 "이번 협약을 계기로 우리나라 에너지 전환 정책 실현에 기여하는 바가 클 것으로 기대된다"라며 "글로벌 기업, 지역 산업계가 협력해 울산이 청정에너지 중심이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

헥시콘社는 스웨덴에 본사로 둔 세계적인 부유식 해상풍력 기업으로 다중터빈 부유체 설계기술을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다.





