양천구, 13일 ‘파리공원 문화축제’ 개최…프랑스 감성 가을 축제

김민진기자

입력2025.09.09 08:41

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
서울 양천구(구청장 이기재)는 오는 13일 파리공원에서 프랑스의 감성을 담은 ‘2025 파리공원 문화축제’를 개최한다. 한·불 수교 100주년을 기념해 조성된 파리공원에서 프랑스 음식과 음악, 놀이를 체험하며 가족과 함께 특별한 하루를 보낼 수 있는 지역 대표 축제다.

지난해 파리공원문화축제에서 거리공연을 즐기고 있는 주민들. 양천구 제공.

지난해 파리공원문화축제에서 거리공연을 즐기고 있는 주민들. 양천구 제공.

올해 축제는 ‘파리의 휴일’을 주제로 총 6개 테마 French 문화 콘서트, 미슐랭 가이드, 와인 페스타, 쁘띠 플리마켓, 양천 아틀리에, 목5션월드 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다. 메인 무대에서는 낮에 주민 재능기부 공연과 거리 버스킹이 펼쳐지고, 저녁에는 샹송과 재즈로 꾸며진 로맨틱 콘서트가 이어진다.


와인 페스타존에서는 프랑스 및 국내 유명 와인을 시음·구매할 수 있으며, 미슐랭 가이드존에는 프렌치 요리와 K-푸드가 함께 준비된다. 프랑스 셰프 부스도 운영돼 정통 프랑스 요리를 맛볼 수 있다.

양천 아틀리에는 초급 프랑스어 수업, 케이크 만들기, 다육이 화분 심기 등 프랑스와 한국 문화를 접목한 체험 부스와 대형 블록 쌓기 놀이존 등이 마련돼 가족 방문객에게 인기를 끌 것으로 보인다.


이 외에도 아이들이 참여하는 벼룩시장 ‘쁘띠 플리마켓’, 음악분수와 바닥분수가 있는 ‘목5션월드’ 물놀이 공간, 파리 명소 재현 조형물과 포토존이 축제를 더욱 풍성하게 채운다.


이기재 양천구청장은 “이번 축제를 통해 구민들이 일상 속에서 프랑스 문화를 접하며, 새로운 문화 감수성을 느끼는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 파리공원문화축제가 프랑스와의 문화교류를 잇는 상징적 축제로 자리잡고, 세계적인 문화축제로 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

양천구, 13일 ‘파리공원 문화축제’ 개최…프랑스 감성 가을 축제 원본보기 아이콘



김민진 기자 enter@asiae.co.kr
