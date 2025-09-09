본문 바로가기
양구군, 봉화산에 '산악 등정 계수기' 설치…전국 최초

이종구기자

입력2025.09.09 08:40

봉화산 정상서 준공식 개최

강원도 양구군은 9일 대한민국 국토의 정중앙에 위치한 봉화산 정상에서 전국 최초로 설치된 '산악 등정 계수기' 준공식을 개최했다.

서흥원 양구군수가 9일 대한민국 국토의 정중앙에 위치한 봉화산 정상에서 전국 최초로 설치된 '산악 등정 계수기' 1호를 기록하고 있다. 양구군 제공

이번 설치는 전국적으로 처음 시도된 사례로, 봉화산을 찾는 등산객들에게 특별한 의미를 더할 전망이다.


계수기는 등산객이 정상에 도달한 순서를 스스로 확인할 수 있는 장치로, 단순한 방문 기록을 넘어 '국토의 중심에서 한 걸음을 새긴다'는 상징적 의미를 담고 있다. 사용 방법도 간단해, 등산객이 정상에 도착해 레버를 당기면 등정 순번이 표시되는 방식으로 작동된다.

양구군은 이번 계수기 설치를 계기로 봉화산을 '대한민국의 중심이자 특별한 등산 경험을 제공하는 산악 명소'로 발전시켜 나간다는 계획이다. 앞으로도 다양한 등산 콘텐츠를 추가로 개발해 방문객들에게 차별화된 즐길 거리를 제공할 예정이다.

서흥원 양구군수 등 참석자들이 대한민국 국토의 정중앙에 위치한 봉화산 정상에서 전국 최초로 설치된 '산악 등정 계수기' 준공식에서 기념촬영을 하고 있다. 양구군 제공

특히 이번 준공식이 열린 9월 9일은 '양구 방문의 날'로, 국토의 중심을 찾는 의미와 맞물려 더욱 뜻깊은 행사가 됐다.


서흥원 양구군수는 "봉화산 등정 계수기는 단순한 기록 장치를 넘어, 국토의 중심에서의 등산을 기념하고 공유할 수 있는 상징적인 장치"라며 "이번 계기를 통해 봉화산이 국민 누구나 찾고 싶은 산악 관광지로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 가꾸어 나가겠다"고 말했다.




양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
