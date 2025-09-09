본문 바로가기
산청군의회, 제2회 추경 예산안 심의 … 제307회 임시회 폐회

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.09 09:08

호우 특별재난지역 선포 따른
지방세 감면 동의안 등 3건 안건 심사

경남 산청군의회는 1일부터 8일간의 일정으로 열린 제307회 임시회를 마무리하고 폐회했다.


이번 임시회에서는 의원발의 안건인 ▲산청군의회 지방공무원 복무 조례 일부개정 조례안 등 3건의 안건과 군에서 ▲제출한 호우 특별재난지역 선포에 따른 지방세 감면 동의안 등 3건의 안건을 심사했다.

제307회 산청군의회 임시회 제3차 본회의 진행.

그리고 예산결산특별위원회를 구성해 ▲2025년도 제2회 추가경정 예산안과 ▲2025년도 기금운용계획 변경안 등 2건을 원안 가결했다.

지난 8일 열린 제3차 본회의에서는 최호림 의원이 군정에 대해 군수와 질문 답변을 주고받았다.


김수한 의장은 "임시회 기간 조례안, 예산안 등 심사에 적극적으로 협조해 주신 동료 의원님들과 군수님을 비롯한 집행부 공무원 여러분께 감사의 말씀을 드린다"고 임시회를 마무리했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
