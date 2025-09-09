특허청, '변리사 실무수습 집합교육' 참가자 모집

특허청은 오는 17~23일 국제지식재산연수원이 '2025년 하반기 변리사 실무수습 집합교육' 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다.

집합교육은 11월 3일~12월 4일 대전 유성구 소재 국제지식재산연수원에서 변호사 자격증 소지자를 대상으로 진행된다. 참가 신청은 지식재산연수원 홈페이지를 통해 할 수 있다.

교육 과정은 ▲직업윤리 및 변리사법 해석 등 기본 소양 과목 ▲변리업 수행에 필요한 산업재산권법 실무 ▲실습으로 익히는 산업재산권 출원 실무 ▲심판 소송별 서류 작성을 위한 심판소송 실무 과목 등으로 구성된다.

특히 올해 하반기 과정에는 비이공계 변호사 자격증 소지자가 이수해야 하는 '과학기술의 이해' 과목이 선택과목으로 추가 개설된다.

집합교육에 관한 기타 자세한 내용은 특허청 홈페이지 또는 국제지식재산연수원 홈페이지에서 확인할 수 있다.





