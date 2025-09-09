수원시, 獨 베를린 소비자가전박람회에 '수원시관' 운영

경기 수원시가 7~9일(현지시간) 독일 베를린 컨벤션센터에서 열린 '2025 독일 소비자가전박람회'에서 관내 중소기업 6곳의 해외 판로 개척을 지원하는 '수원시관'을 운영했다.

독일 소비자가전박람회는 139개국에서 22만 여명의 바이어(구매자)가 찾는 유럽 최대 소비자가전 전시회다.

스마트홈, 인공지능(AI), 모빌리티, 헬스케어 등 첨단기술이 접목된 가전 제품들이 소개됐다.

수원시는 스타트업 전시관 내 '수원시관'을 마련해 ▲에쎈바이오(독립형 음식물처리기) ▲제이와이테크(차량용 스마트폰 거치대) ▲케이엘(초음파 관절·근육 마사지기) ▲에버트리(책소독기·LED 공기살균기) ▲브레인테크(스마트 체외 건강진단기) ▲선경에스티(LCD·자동차 유리용 실리콘) 등 6개 기업의 전시와 바이어 상담을 지원했다.

수원시는 부스 임차료와 장치비, 통역 비용 등을 지원했다. 참가기업들은 유럽, 미주, 중동, 아세안 지역 바이어들과 상담하며 신규 거래처를 발굴하고, 수출 가능성을 타진했다.

수원시 관계자는 "미국이 보호무역을 강화하는 지금은 수출 시장 다변화가 중요한 시점"이라며 "수원시 기업들이 유럽·중동·아세안 시장에 진출할 수 있도록 이번 박람회 참가를 지원했다"고 말했다.





