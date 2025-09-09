광양제철소, '전어축제 성공 기원' 환경정화 봉사활동

버려진 쓰레기 줍고 새 입간판 설치

포스코 광양제철소(소장 고재윤)는 지난 6일 자매결연을 맺은 광양시 진월면 망덕리 외망마을에서 환경정화와 마을 입간판 교체 봉사활동을 펼쳤다고 9일 밝혔다.

자매마을은 광양제철소가 더욱 실효성 있는 봉사활동을 통해 지역사회와 동행하기 위해 시작한 제도로, 1988년부터 지금까지 광양지역 내 82개의 마을과 자매의 연을 이어오고 있다.

자매결연은 맺은 부서는 지역 농가 특산품 구매, 마을 환경 정화, 시설 보수, 농번기 일손 돕기, 안전 시설물 설치 등 다양한 지원 활동을 자매마을에 제공한다.

2015년부터 외망마을과 자매결연을 이어오고 있는 광양제철소 직원 및 가족 30여명은 오는 12일 망덕포구 일대에서 열릴 예정인 지역대표 전어축제의 성공적 개최를 위해 방문객들과 지역민들이 보다 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 환경 정화와 입간판 교체 등을 진행했다.

이번 봉사활동은 마을 환경을 체계적으로 정비하는 데 중점을 두고 펼쳐졌다. 이른 아침 마을에 모인 봉사자들은 두 개의 조로 나뉘어 한 팀은 외망마을에서 배알도까지, 다른 한 팀은 무접섬 주변을 돌며 해안가와 도로변 등 관광객들이 자주 찾는 장소를 중심으로 방치된 폐기물과 쓰레기를 집중 수거했다.

특히, 이날 봉사활동을 기점으로 자매결연을 맺은 광양제철소 열연정비섹션 봉사에 후판정비섹션이 함께할 예정으로 봉사활동 규모와 범위가 크게 확대될 것으로 기대된다.

봉사활동에 참여한 광양제철소 주유돈 계장은 "지역대표 축제인 전어축제를 앞두고 진행됐기에 이번 봉사활동이 더욱 보람찼던 것 같다"며 "앞으로도 지역 이웃들과 함께 호흡하며, 실질적인 보탬이 될 수 있는 봉사활동을 이어가도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 광양제철소는 명절맞이 전통시장 방문, 희망의 쌀 나눔 행사, 대규모 연합봉사, 홀몸 어르신 돌봄 등 지역사회와 동행하기 위한 다양한 사회공헌사업들을 꾸준히 실천해오고 있다.





