삼척시, 영유아 학부모 대상 '두드림 부모성장 클래스' 진행

이종구기자

입력2025.09.09 08:33

'우리 아이 어떻게 키울까?' 삼척시가 답을 드립니다'
부모 양육 태도 특강·간담회 통해 올바른 자녀 양육 지원
11일 삼척시청 대회의실 열려

강원도 삼척시가 EDUPIA삼척교육발전사업단과 함께 교육발전특구 시범지역 사업의 일환으로 오는 11일 오전 10시 삼척시청 대회의실에서 '두드림 부모 성장 클래스'를 개최한다.

두드림 특강 포스터. 삼척시 제공

이번에 개최하는 '두드림 부모 성장 클래스'는 지역 학부모들의 양육 역량 강화를 위해 진행하는 것으로 영유아기 자녀를 둔 부모들이 겪는 양육에 대한 고민을 해소하고, 올바른 지식을 제공함으로써 건강한 가족 관계 형성에 기여하는 것을 목표로 한다.


주요 프로그램으로는 ▲우리 아이 발달(정상 발달 단계별 과업 수준, 시청각 노출과 인지)와 ▲유튜브 시청과 아동발달(평일과 주말 유튜브 시청 기간에 따른 인지기능 차이) ▲우리 아이 훈육법('Think Aloud 접근법'을 적용한 아이 훈육법) 등이 있으며, 강원대학교 작업치료학과 장종식 교수가 강사로 나선다.

특히 유튜브 등 다양한 미디어에 노출되는 환경 속에서 자녀를 키우는 부모들의 고민을 덜 수 있도록 전문적인 지식을 바탕으로 미디어 노출에 대한 올바른 기준을 제시하고, 건강한 자녀 양육을 위한 실질적인 해법을 제공할 것으로 알려져 기대감을 높이고 있다.


삼척시 관계자는 "최근 학부모들의 가장 큰 고민 중 하나가 유튜브 등 미디어 노출 문제로 알려져 이번 특강을 준비하게 되었다."라며 "이번 특강을 통해 관련 궁금증을 해소하고 자녀의 올바른 성장을 도울 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.


한편. 이번 '두드림 부모성장 클래스'는 무료로 진행될 예정으로 지역의 학부모들에게 부담 없이 다가갈 예정이다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
