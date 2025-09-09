동반위, 롯데이노베이트와 '협력사 ESG 지원사업' 업무협약

2022년부터 4번째 협력

동반성장위원회와 롯데이노베이트는 '2025년 협력사 ESG 지원사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

롯데이노베이트는 2022년 동반위와 첫 협약 체결 이후 3년간 총 36개 협력사를 대상으로 맞춤형 ESG 교육 및 컨설팅을 제공해 왔다. 그 결과, ESG 지원사업에 참여한 협력사는 ESG 지표 준수율이 기존 44.1%에서 89.9%로 45.8%P 향상됐고 총 33개 협력사가 'ESG 우수 중소기업' 확인서를 발급받는 실질적인 성과를 거뒀다.

이번 협약은 2022년부터 4년째 계속되는 민관 상생의 결실로, 협력사 ESG 경영 실천과 동반성장 의지를 재확인하는 자리가 될 전망이다.

동반위는 이번 지원사업의 기획과 운영을 총괄하며 ESG 성과가 우수한 중소기업에는 동반위 명의의 'ESG 우수 중소기업 확인서'를 발급해 실질적인 인센티브를 제공할 예정이다.

롯데이노베이트는 협력사들이 ESG 경쟁력을 갖출 수 있도록 동반위의 중소기업 ESG 표준 가이드라인을 바탕으로 업종별 특성과 경영 환경을 반영한 맞춤형 ESG 지표를 구성하고, 협력사 대상 ESG 교육, 컨설팅, 개선 활동 등을 체계적으로 지원한다. 아울러, 롯데이노베이트는 AI·로봇 등 첨단 IT기술 분야의 협력사를 중심으로 ESG 지원사업을 적극적으로 추진하고 있으며 기술 혁신과 사회적 가치가 함께 성장하는 산업 생태계를 구축해 나가는 중이다.

이달곤 동반위원장은 "롯데이노베이트와 같은 대기업과 협력사가 함께 ESG 경영을 실천할 때, 우리 산업 생태계는 더 건강하고 지속적으로 성장할 수 있다"며 "동반성장위원회는 앞으로도 민관 협력의 생태계를 공고히 하고 중소 협력기업이 ESG 역량을 충분히 발휘하며 안정적으로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

김경엽 롯데이노베이트 대표는 "롯데이노베이트는 AI·로봇 등 첨단 IT 기술을 선도하는 기업으로서 ESG 지원 사업 또한 단순한 인증을 넘어 협력사들의 혁신 역량과 연결되도록 확대해 나가겠다"며 "앞으로도 동반성장위원회 및 협력사와 함께 미래지향적인 ESG 생태계를 구축하며 지속가능한 성장을 실현하는 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.





