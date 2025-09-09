중랑구, 주민참여예산 투표 역대 최대 참여…14억 규모 편성

서울 중랑구(구청장 류경기)는 지난달 18~29일 진행한 ‘2026년도 주민참여예산 온라인 주민투표’가 역대 최대 참여율로 성황리에 마무리됐다고 9일 밝혔다. 이번 투표는 구민들이 직접 예산 편성에 참여해 지역 현안 해결에 의견을 반영하는 제도다.

8일 개최된 주민참여예산 회의에 참석한 류경기 중랑구청장. 중랑구 제공. AD 원본보기 아이콘

2018년 5억원 규모로 시작된 주민참여예산은 꾸준히 확대돼 올해는 14억원 규모로 약 3배 성장했다. 온라인 투표 참여자는 2018년 430명에서 올해 2000명을 넘어 4.6배 이상 증가했으며, 전년 대비 50.2% 상승했다.

올해는 총 187건의 주민 제안 사업이 접수됐고, 구 부서 검토와 주민참여예산위원회 심사, 주민투표 절차를 통해 37개 사업(약 13억6000만원 규모)이 최종 선정됐다. 주요 사업에는 소파 어린이공원 개선, 면목복개천변 체육시설 및 녹지 환경 개선, 봉화산 동행길 안전 표지판 설치, 동일로 진입부 교통안전시설 설치 등이 포함돼 주민생활 밀착형 환경 개선에 기여할 전망이다.

주민들은 실생활에 꼭 필요한 사업들이 반영돼 만족도가 높으며, 특히 아이들의 안전한 놀이환경과 교통안전 강화에 긍정적인 기대감을 보이고 있다.

류경기 중랑구청장은 “높아진 참여율과 제안 건수는 주민들의 구정에 대한 높은 관심과 참여 의지를 보여준다”며 “앞으로도 주민 한 분 한 분의 소중한 의견에 귀 기울이고 이를 적극 반영하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>