삼척시, CCUS 진흥센터 구축 국비공모사업 착수보고회 개최

총사업비 386억원…2027년 12월까지 구축

이산화탄소 포집·수송·저장·활용 전문센터 확대 추진

강원도 삼척시는 산업통상자원부 국비 공모사업인 'CCUS(이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용) 진흥센터 구축 사업' 착수보고회를 8일 개최했다고 9일 밝혔다.

삼척시가 지난 8일 산업통상자원부 국비 공모사업인 'CCUS(이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용) 진흥센터 구축 사업' 착수보고회를 개최하고 있다. 삼척시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업에는 국·도비 256억원을 포함해 총 386억원이 투입되며, 수소 특화 일반산업단지 내 센터 건립을 비롯한 기반 조성에 본격 착수한다.

CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) 산업은 이산화탄소를 포집·활용·저장해 탄소의 대기 배출량을 줄이는 분야로, 미국과 유럽 등 선진국은 이미 탄소중립 실현을 위한 신성장 동력으로 육성 중이다. 우리나라도 올해 관련 법 시행을 계기로 진흥센터 구축 사업의 법적 근거를 마련하고 지원에 나섰다.

이번 보고회는 주관기관인 한국에너지기술연구원과 참여기관인 한국산업기술시험원, 강원테크노파크, 한국CCUS추진단, 삼척시와 강원도 관계자 등이 참석해 시험·인증 방안을 포함한 최신 정보를 공유하고, 사업 발전 방향을 모색했다.

CCUS 진흥센터는 CO₂ 포집·활용 연구개발 지원, 시장 분석, 창업·경영 지원 등 기업 성장의 전 주기를 뒷받침하며, 인증·실증 수요에도 폭넓게 대응할 계획이다.

박상수 삼척시장은 "CCUS 진흥센터가 지역 산업의 활력을 높이는 신산업이자 국가 지원 정책기관으로 발전하는 초석이 될 것으로 기대한다"며 "공모사업 추진에 많은 도움을 주신 이철규 국회의원께 깊이 감사드린다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



