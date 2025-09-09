본문 바로가기
성북구, 성북사랑상품권 210억 발행…최대 10% 할인

김민진기자

입력2025.09.09 08:26

올해 누적 910억 규모 발행

서울 성북구(구청장 이승로)는 이달 16일부터 210억원 규모의 ‘성북사랑상품권’을 발행한다.


이번 발행은 올해 정부 2차 추경에서 확보한 8억2000만원의 국비를 포함해 기존 계획 대비 200억원이 추가된 것으로, 올 한 해 성북구가 발행하는 지역사랑상품권은 총 910억원 규모로 서울 자치구 중 최대치다. 성북구는 이번 대규모 상품권 발행을 통해 지역경제 활성화와 소상공인 지원을 더욱 강화한다는 계획이다.

이승로 성북구청장. 성북구 제공.

이승로 성북구청장. 성북구 제공.

이번 추석 명절용 성북사랑상품권은 기본 7% 할인에 더해 예산 소진 시까지 선착순으로 3% 페이백이 추가돼 총 10% 할인 혜택을 제공한다. 다만 페이백은 한정된 예산 범위 내에서 운영되므로 조기 소진될 가능성이 있다. 상품권은 서울페이+ 앱을 통해 구매 및 사용할 수 있으며, 성북구 내 서울페이 가맹점에서만 사용할 수 있다.

이승로 성북구청장은 “910억원 규모의 성북사랑상품권 발행이 지역경제 회복의 마중물이 되길 바라며, 앞으로도 소상공인과 주민의 생활에 실질적인 도움이 될 다양한 정책을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr


