본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

구로구, 구로사랑상품권 140억 발행…최대 12% 할인

김민진기자

입력2025.09.09 08:19

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이달 18일 발행…1인당 50만원 한도

서울 구로구(구청장 장인홍)가 추석을 앞둔 이달 18일 오후 4시 총 140억원 규모의 ‘구로사랑상품권’을 발행한다. 구로구는 이번 조치를 통해 지역 소비를 촉진하고 소상공인의 매출을 높인다는 계획이다.

구로사랑상품권 결제 모습. 구로구 제공.

구로사랑상품권 결제 모습. 구로구 제공.

AD
원본보기 아이콘

상품권은 서울페이플러스 앱을 통해 가입 후 구매할 수 있으며, 개인당 최대 50만원까지 구입할 수 있다. 유효기간은 구매일로부터 5년이다.


이번 발행은 기존보다 2% 높은 할인 혜택을 제공한다. 구매 시 즉시 적용되는 7% 선할인과 익월 20일 전월 사용금액의 5%를 서울페이 상품권으로 지급하는 환급(페이백)을 합쳐 최대 12% 혜택을 받을 수 있다. 다만 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

구로사랑상품권은 전통시장, 동네 마트, 음식점, 병·의원 등 2만1000여 개 가맹점에서 사용할 수 있다. 더불어 연말 정산 시 30%의 소득공제 혜택도 추가로 받을 수 있어 구민들의 체감 지원 효과가 클 것으로 기대된다.


장인홍 구로구청장은 “구로사랑상품권은 지역 내 소비를 촉진하고 구민들에게 실질적인 혜택을 주는 제도”라며 “이번 추석을 계기로 더 많은 구민이 상품권을 활용해 지역경제 회복에 동참하길 바란다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위' 하던 이 업체 '울상' 美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민분들, 목욕 하세요"…사우나 4만4000원→8000원 할인한 양양 리조트

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

"어머니가 실종됐습니다"…이런 환자 급증에 보험사도 움직였다

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

소상공인 전담 2차관 두게 된 중기부, 정책역량 증진·입증이 과제

새로운 이슈 보기