에어부산, 11월부터 부산-괌 노선 재운항… 편도 8만9900원부터 특가 판매

에어부산(대표 정병섭)이 오는 11월부터 부산-괌 노선 운항을 3년 만에 재개한다.

에어부산은 부산-괌 노선을 11월 1일부터 매일 2회 운항한다고 9일 전했다. 이 노선은 2022년 10월까지 운영됐다가 중단됐다.

에어부산 부산-괌 노선 운항 스케쥴. AD 원본보기 아이콘

재운항을 기념해 특가 프로모션도 진행한다. 항공권은 9일 오전 11시부터 16일까지 판매되며 유류할증료와 공항사용료를 모두 포함한 편도 총액이 최저 8만9900원부터 시작한다.

탑승 기간은 11월 1일부터 2026년 3월 28일까지다. 프로모션 기간 내 예약 고객에게는 사전 좌석 지정 시 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰 2매가 추가 제공된다.

항공권 예매와 상세 내용은 에어부산 홈페이지와 모바일 앱·웹을 통해 확인할 수 있다.

에어부산 관계자는 "괌은 가족·연인뿐 아니라 친구 단위 여행객에게도 인기가 높은 휴양지"라며 "차세대 항공기 에어버스 A321 네오(Neo)를 투입해 쾌적하고 편안한 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

