LG화학, 中 자본 줄이고 토요타통상 합류…美 시장 노린다

토요타통상 지분 25% 참여

美 IRA 대응 체제 구축

글로벌 파트너십 강화

LG화학이 중국 자본을 줄이고 일본 토요타 계열을 새 파트너로 끌어들이며 미국 인플레이션감축법(IRA) 규제 대응에 나서고 북미 전기차 배터리 공급망 공략을 본격화한다.

경북 구미에 위치한 LG화학 구미 양극재 공장 전경. LG화학 AD 원본보기 아이콘

9일 LG화학은 일본 토요타통상이 경북 구미 양극재 공장(LG-HY BCM)의 지분 25%를 매입해 2대 주주로 합류했다고 밝혔다.

토요타통상은 토요타(Toyota) 그룹의 종합상사로 토요타 자동차의 원자재 조달 상당 부분을 담당하는 핵심 기업이다.

중국 기업의 지분 감소로 LG화학은 지난 7월 새롭게 정의된 미국 금지외국법인(PFE) 기준을 충족해 미국 IRA 규제에 대응할 수 있게 됐다. PFE는 제한 대상 외국 기업의 지분이 전체의 25%를 초과할 시 세액공제 대상에서 제외되는 규정이다.

토요타통상은 구미 양극재 공장에서 생산되는 양극재를 북미 배터리 고객에게 공급할 예정이다.

LG화학의 경북 구미 양극재 공장은 연간 6만6000t 규모의 생산능력을 갖춘 핵심 거점으로 최근 전구체를 사용하지 않고 맞춤 설계된 메탈에서 바로 소성해 제품을 만드는 전구체 신공정 양극재(LGPF·LG Precursor Free)를 적용하며 세계 최고 수준의 제품 경쟁력을 갖추고 있다.

또 LG화학은 한국의 충북 청주와 경북 구미, 내년 하반기 가동 예정인 미국 테네시주 공장, 중국의 우시 등 주요 글로벌 시장에 대응이 가능한 안정적인 공급망을 기반으로 고객을 지속 확대해 나가고 있다.

이와 관련해 LG화학은 ▲2023년 토요타 북미 제조(TEMA)에 2조9000억원 규모의 양극재 공급 계약 ▲지난해 2월 제너럴모터스(GM) 전기차 약 500만대 이상에 사용 가능한 25조원 규모의 양극재 공급 계약 ▲9월 토요타 자동차와 파나소닉의 일본 합작법인인 프라임 플래닛 에너지&솔루션(Prime Planet Energy&Solutions, PPES)으로부터 양극재를 수주하는 등 글로벌 유수의 전기차 및 전기차 부품 회사들을 고객사로 확보해 나가고 있다.

신학철 LG화학 부회장은 "도요타통상의 지분 참여는 LG화학이 미국 IRA 규제에 대응하며 글로벌 시장에서 양극재 공급 경쟁력을 한층 강화하는 중요한 전환점"이라며 "세계 최고 제품과 강력한 파트너십을 기반으로 배터리 소재 시장에서 글로벌 시장 리더 지위를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>