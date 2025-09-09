바이오協, '제3회 로슈 파트너링 오픈이노베이션' 참가기업 모집

한국바이오협회는 다음달 14일 '제3회 로슈 파트너링 오픈이노베이션'을 개최하고, 이에 앞서 참가기업을 모집한다고 9일 밝혔다.

한국바이오협회는 다음달 14일 '제3회 로슈 파트너링 오픈이노베이션'을 개최하고, 이에 앞서 참가기업을 모집한다. 한국바이오협회 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 산업통상자원부 지원을 받아 국내 바이오 기업의 해외진출을 촉진하고, 글로벌 협력 기회를 발굴하기 위해 협회가 운영하는 '글로벌 밍글(Global Mingle)' 프로그램의 일환으로 마련됐다.

올해로 세 번째를 맞는 이번 파트너링에는 로슈 본사 파트너링 그룹을 비롯해, 제넨텍 연구소, 바젤 로슈 본사 연구소, 상하이 혁신센터 등 글로벌 연구개발 조직이 참여한다. 제넨텍 연구기술부문 총괄 나디아 하크 박사가 직접 방한해 국내 기업들과 기술 이전을 포함한 1대 1 대면 파트너링 미팅을 진행할 예정이다.

주요 협력 분야는 ▲종양학(Oncology) ▲심혈관·대사질환(Cardio Metabolic Disease) ▲신경과학(Neuroscience) ▲안과학(Ophthalmology) ▲연구기술(Research Technologies) ▲면역학(Immunology) 등이며, 해당 분야의 혁신 기술을 보유한 기업들이 우선 협력 대상으로 꼽힌다.

이자트 아젬 한국로슈 대표이사는 "한국의 바이오 생태계가 미래 혁신의 엔진으로 주목받는 가운데, 로슈는 전 세계 환자들을 위한 혁신을 앞당기고자 한국 기업들과의 파트너십에 큰 기대를 갖고 있다"며 "한국로슈는 이번 프로그램을 통해 한국의 혁신 기술이 로슈 글로벌 네트워크와 만나 세계로 나아가는 발판을 마련할 수 있도록 지원을 이어나가고, 이를 통해 한국 바이오 생태계의 성장에 기여하는 핵심 파트너가 되고자 한다"고 말했다.

이승규 한국바이오협회 부회장은 "로슈가 직접 한국의 혁신 기술을 발굴하기 위해 찾아오는 만큼, 국내 바이오기업들에게는 세계적 제약사와 기술이전 및 공동연구를 논의할 수 있는 소중한 기회가 될 것"이라며 "한국바이오협회는 앞으로도 국내 기업들이 글로벌 시장에서 실질적인 성과를 낼 수 있도록 다양한 파트너링 프로그램을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.

참가 기업 신청은 오는 17일까지 이메일을 통해 접수 가능하다. 자세한 내용은 한국바이오협회 홈페이지 공지를 통해 확인할 수 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>