[클릭 e종목]"LG화학, 글로벌 석화 폐쇄 사이클 수혜…목표가 유지"

유안타증권은 9일 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 274,500 2025.09.09 개장전(20분지연) 관련기사 LG화학, 中 자본 줄이고 토요타통상 합류…美 시장 노린다나신평 "석유화학기업, 신용위험 지속 상승…구조조정 시간 걸려"LG화학, 협력사 안전사고 예방 및 산업안전보건 수준 향상 지원 전 종목 시세 보기 close 에 대해 "글로벌 석화 폐쇄 사이클 수혜를 기대한다"며 투자의견 매수, 목표주가 50만원을 유지했다.

이날 황규원 유안타증권 연구원은 "올해 하반기부터 글로벌 에틸렌 설비 폐쇄 사이클에 진입했다"며 이같이 밝혔다. 글로벌 에틸렌 생산능력은 2억4000만톤에서 5.5%가 줄어들면서 업황 회복을 앞당길 것이란 분석이다.

황 연구원은 "유럽은 2400만톤 가운데 325만톤 설비 폐쇄를 발표했고, 일본은 680만톤에서 190만톤을 가동 중단한다"며 "한국 정부도 1280만톤에서 270만~370만톤의 설비 폐쇄를 유도할 계획이며, 중국 정부도 5400만톤 가운데 20~40년된 노후설비 구조조정을 계획하고 있다"고 전했다.

3분기 예상 실적은 에너지저장용 배터리 효과로 실적 회복세가 이어지겠다. 매출액 10조4000억원, 영업이익 6300억원으로 영업이익이 전분기 대비 35% 증가할 것"이라며 이같이 밝혔다.

부문별로는 기초소재가 전분기 900억원 적자에서 150억원 적자로 적자 폭을 줄이고, 첨단소재는 전분기 710억원에서 101억원으로 감소하지만, 배터리 자회사가 전분기 4922억원에서 5921억원으로 늘어날 것으로 전망했다. 황 연구원은 "배터리 자회사의 경우 매출액 5조6000억원은 정체되지만, 영업이익률이 10%를 넘을 것으로 보인다"며 "판매가격 상승과 에너지저장장치(ESS)용 배터리 시스템 판매 호조 때문"이라고 설명했다.

세법 개정으로 인한 주주환원 기회도 주목된다. 한국 정부는 내년부터 글로벌 최저한세를 적용하는데, LG화학은 81.7% 보유하고 있는 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 343,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 343,000 2025.09.09 개장전(20분지연) 관련기사 연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지!美구금 사태에…현대차, 다음 주 미국 출장 보류 권고미 언론 "조지아 현대차-LG 공장 이민 단속, 한미관계 시험대" 전 종목 시세 보기 close 지분율을 80% 아래로 낮춰야 과세부담을 피할 수 있다. 황 연구원은 "매각 과정에서 현금 2조원을 확보할 수 있고, 별도 재무상황을 고려하면 매각자금 일부에 대해 주주환원을 기대해 볼 수 있다"고 덧붙였다.





