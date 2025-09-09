본문 바로가기
횡성군, 제한급수 시행 강릉시에 2ℓ생수 2만병 지원

이종구기자

입력2025.09.09 08:00

강원도 횡성군은 극심한 가뭄으로 식수난을 겪고 있는 강릉시에 지난 3일 2ℓ생수 2만병을 지원했다고 9일 밝혔다.

횡성군이 극심한 가뭄으로 식수난을 겪고 있는 강릉시에 지난 3일 2ℓ생수 2만병을 지원하고 있다. 횡성군 제공

강릉시는 최근 지속된 가뭄과 강수량 부족으로 상수원인 오봉댐 저수율이 12.6% 로 떨어지면서 제한급수가 시행돼 생활용수 공급에 차질을 빚고 있다. 이로 인해 시민들이 일상생활에서 큰 불편을 겪는 등 심각한 식수난에 직면한 상황이다.


최태영 부군수는 "강릉의 상황은 결코 남 일이 아니다"며 "극심한 가뭄으로 식수난을 겪고 있는 강릉시민에게 조금이나마 도움이 되고 어려움을 함께 극복하는 마음으로 강릉시를 방문하여 2ℓ생수 2만병을 지원하게 됐다"고 말했다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

