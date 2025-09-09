원주시, '제31회 원주국제걷기대회' 개최…국제걷기연맹 공식 인증

10월 25~26일 ‘걷기운동 발원지’ 원주시 일원서

외국인 1000명 포함 1만여 명 참가 예정

“가을 단풍 속에서 만나는 원주의 특별한 걷기 여행”

국제걷기연맹이 인증하는 국내 최대 규모의 걷기 축제인 '제31회 원주국제걷기대회'가 오는 10월 25일과 26일 양일간 대한민국 걷기운동의 발원지인 원주시 일원에서 성대하게 개최된다.

원주국제걷기대회는 세계 걷기 동호인들과의 교류를 통해 인류의 건강과 삶의 질을 높이고, 원주의 역사·문화·아름다운 자연경관을 전 세계에 알리는 걷기 축제로 자리매김하고 있다.

이번 대회에서는 네덜란드, 벨기에, 독일, 미국, 일본, 중국 등 15개국에서 찾아온 1천여 명의 외국인 참가자를 포함한 국내·외 걷기 가족 1만 명이 함께 원주의 가을들녘을 걸을 예정이다.

첫날인 25일은 무실동·흥업면·판부면 방향 남서쪽을 걷는 코스로, 참가자들은 중앙공원둘레길, 마장공원, 무실과수원길, 연세대학교 미래캠퍼스를 지나며 멋진 풍광을 만끽할 수 있다.

이어지는 26일에는 반곡관설동·행구동·봉산동 방향 북동쪽으로 원주천 둔치길, 혁신도시둘레길, 치악산둘레길(1·11코스), 운곡솔바람숲길, 치악산바람길숲 등을 따라 걷게 된다.

날짜별로 코스는 달라도 출발시간은 토요일과 일요일 모두 오전 9시(30㎞), 오전 10시(20㎞), 오전 11시(10㎞·5㎞)로 같다.

또한 25일 오전 10시 30분 주 행사장에서 '원주개최 30주년 기념 조형물 제막식'이 열리고, 오후 1시부터 3시까지 댄싱공연장 특설무대에서 '제1회 청소년 댄스·치어리딩 경연대회'가 진행돼 참가자들에게 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

이에 더해 체력인증 프로그램, 체지방 측정 및 영양상담, 혈압·혈당 알아보기, 보행분석 등 체험 행사와 함께 걷기용품 부스와 분식과 간식류 부스 등 즐길 거리와 먹거리도 다양하게 준비돼 있다.

대회 참가는 온라인 홈페이지(koreawalk.kr), 대회사무국(원주국민체육센터 1층) 방문, 대회 당일 현장 접수를 통해 신청할 수 있다. 단, 온라인과 방문 접수는 10월 23일까지 가능하며, 당일 현장에서는 기념품 소진 시까지만 신청이 가능하다.

참가비는 1인당 1만원이며, 30명 이상 단체 신청 시 일반인은 8000원, 고등학생 이하는 5000원이 할인된다. 참가자에게는 기념품, 코스지도, 체크카드, 배번, 완보증, 참가횟수 버튼 등이 제공된다.

원강수 원주시장은 "깊어지는 가을, 오색으로 단풍이 물결치는 아름다운 원주에서 세계인들과 함께 걸으며 멋진 추억을 만들어가시길 바란다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



