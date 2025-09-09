본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중기부 "미 관세 경영부담, 물류·자금 지원으로 완화"

김철현기자

입력2025.09.09 10:00

시계아이콘00분 52초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘중소기업 관세 현안 점검회의’ 개최
관세로 인한 수출 中企 영향 점검 및 지원방안 논의

중소벤처기업부는 노용석 차관 주재로 9일 서울 중소기업중앙회에서 수출 중소기업 및 유관기관과 함께 '중소기업 관세 현안 점검회의'를 개최했다고 밝혔다.


이번 간담회는 지난 3일 '미국 상호관세 시행에 따른 중소기업 지원방안' 발표 이후 진행하는 첫 간담회다. 대책에 포함된 지원 정책이 현장에서 신속히 안착하기 위한 방안들을 논의하기 위해 마련됐다.

이번 간담회에는 중소기업 대미 수출 상위 10대 품목을 수출 중인 중소기업을 비롯해 중소기업중앙회, 벤처기업협회, 코리아스타트업포럼 등 유관 협·단체, 중소벤처기업진흥공단, 한국중소벤처기업유통원, 대·중소기업·농어업협력재단, 창업진흥원, 기술보증기금 등 중소기업 수출·금융 지원기관이 참여했다.

중기부 "미 관세 경영부담, 물류·자금 지원으로 완화"
AD
원본보기 아이콘

참석자들은 간담회를 통해 상호·품목관세 시행, 소액면세제도 폐지 등에 따른 업종별 관세 영향과 그에 따른 중소기업 수출 애로 등에 대해 논의했다.


특히 수출 중소기업들은 ▲수출국 다변화 추진을 위한 비용 부담 ▲물류·자금 지원 등 경영애로 완화 필요 ▲품목관세 대상 여부 확인 및 함량가치 산정 애로 ▲소액소포 면세제도 폐지 등 다양한 현장 애로를 건의했다.


또한, '미국 상호관세 시행에 따른 중소기업 지원방안'의 주요 과제들의 신속한 현장 안착과 글로벌 사우스 등 신흥국 진출 지원, 중소기업 대상 주요 관세 정보 안내 등 핵심 정책과제들의 이행에 대해서도 논의했다.

중기부는 이날 회의에서 미 관세 대응을 위해 ▲현장애로·자금·물류 지원 강화 ▲주력·신흥·개척시장별 특화 진출전략 ▲수출규제 등 비관세장벽 대응 ▲한인 단체와 미 현지진출 협력 강화 등을 지원할 예정이라고 했다.


노 차관은 "지난 2월과 5월 중소기업 관세 대응 지원방안, 9월 상호관세 본격 시행에 따른 중소기업 지원방안 등 계속해서 변화하는 통상 환경과 기업 현장의 목소리를 반영해 추가 지원방안을 마련·발표했다"며 "물류·자금 지원을 통해 관세로 인한 경영 부담을 완화하는 한편, 글로벌 사우스 등 신흥시장 진출도 적극 지원할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"상처 난 과일 조심" 치사율 75%·백신도 없다…1급감염병 지정된 바이러스 "상처 난 과일 조심" 치사율 75%·백신도 없다…1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

소상공인 전담 2차관 두게 된 중기부, 정책역량 증진·입증이 과제

새로운 이슈 보기