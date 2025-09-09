고양시, '한번 배워서 평생 써먹는' 청년 자산관리 명사특강 개최

고양시청년공간 내일꿈제작소, '박곰희TV' 초청

11일 한국항공대서…돈 모으기 막막한 청년 위한

자산관리 '마인드셋'부터 '투자 전략'까지 담아

경기 고양특례시(시장 이동환)가 오는 11일 오후 3시 한국항공대학교 전자관 1층 대강당에서 86만 구독자를 보유한 금융 유튜버이자 베스트 셀러 작가인 '박곰희TV'를 초청해 명사특강'한번 배워서 평생 써먹는 자산관리 방법'을 개최한다고 9일 밝혔다.

고양시청년공간 내일꿈제작소, '한번 배워서 평생 써먹는' 청년 자산관리 명사특강 개최. 고양특례시 제공

이번 명사특강은 고양시청년공간 내일꿈제작소가 한국항공대학교와 협력해 캠퍼스로 직접 찾아가 진행하는 형태로 기획됐다.

'내 돈은 내 손으로' 라는 박곰희TV 채널 슬로건처럼 청년들이 스스로의 힘으로 자산을 관리하는 방법을 익히는 데 초점을 맞췄다. 강사 박곰희TV는 증권사 PB로 근무했던 경험을 바탕으로, 올바른 금융 지식을 습득하고 현명하게 투자하는 법을 쉽고 재미있게 풀어낼 예정이다.

이번 강연에서는 자산관리 마인드셋부터 ETF 활용법, CMA·ISA·연금저축·IRP 등 다양한 금융 상품 계좌의 사용법까지 상세하게 다룬다.

또한 안정적인 수익을 위한 자산배분과 배당 투자 전략까지 폭넓은 내용을 제공해 강연을 듣는 청년들이 자신만의 자산관리 원칙을 세울 수 있도록 도울 예정이다.

고양시청년공간 내일꿈제작소 관계자는 "더 많은 청년들에게 양질의 강연을 제공하고자 캠퍼스로 직접 찾아가는 형태로 이번 특강을 마련했다"며, "이번 명사특강이 청년들에게 든든한 금융 길잡이가 되기를 바란다"라고 전했다.

오는 11일 한국항공대학교 전자관 1층 대강당에서 열리는 명사특강 신청 및 자세한 내용은 내일꿈제작소 누리집(goyangjobcafe.kr)에서 확인할 수 있다.

한편, 고양시청년공간 내일꿈제작소에서는 이번 명사특강 외에도 다가오는 20일 청년 축제 '2025 고양 청년의 날'을 앞두고 사전 행사'GOYANG ON! 청년로드 ? 명소 인증 챌린지'를 진행하고 있으며, 아티스트 GD가 후원한 저스피스 재단과 협업으로 '나사용설명서 워크숍'의 참여자를 모집 중에 있다.





고양=이종구 기자



