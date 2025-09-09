[날씨]전국 흐리고 곳곳 비…전남 최대 100㎜ 이상

낮 최고기온 30도

화요일인 9일 전국이 대부분 흐리고 일부 지역에는 비가 내리겠다.

서울 명동 거리에 외국인 관광객들이 우산을 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 9∼10일 이틀간 예상 강수량은 광주·전남 20∼80㎜(많은 곳 전남 남부 100㎜ 이상), 전북 5∼50㎜, 부산·울산·경남 20∼60㎜(많은 곳 지리산 부근, 부산·울산·경남 남해안 80㎜ 이상), 대구·경북 남부 10∼60㎜, 경북중·북부 5∼20㎜이다. 제주도는 11일까지 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상)이다.

낮 최고기온은 23∼30도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 22.4도, 인천 23.1도, 수원 20.8도, 춘천 20.1도, 강릉 24.5도, 청주 22.7도, 대전 20.6도, 전주 20.6도, 광주 19.3도, 제주 26.4도, 대구 18.3도, 부산 24.1도, 울산 19.6도, 창원 22.5도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해·남해 0.5∼2.5m이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>