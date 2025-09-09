본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도, 11월까지 아동주거 빈곤가구 주거환경 개선

이영규기자

입력2025.09.09 07:22

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 오는 11월까지 저소득 아동 가구 주거환경 개선에 나선다.


경기도는 최저 주거 면적에 미달하거나 반지하 등 열악한 주거환경에 거주하는 저소득 아동 가구의 주거환경을 개선하는 '아동주거빈곤가구 클린서비스 지원 및 물품 지원 사업'을 오는 11월까지 완료할 계획이라고 9일 밝혔다.

이번 사업은 ▲소독·방역, 도배·장판 교체, 청소, 수납정리 등의 '클린서비스' ▲냉난방기, 공기청정기, 세탁기, 건조기 등의 '물품'을 예산 범위 내 지원하는 사업이다.


경기도가 주거취약 아동 가구를 찾아 벽지를 교체하고 있다. 경기도 제공

경기도가 주거취약 아동 가구를 찾아 벽지를 교체하고 있다. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

지원 대상 가구는 올해 280가구며 선정된 가구에는 200만원 상당의 주거환경 개선 물품(가전제품) 2가지와 100만원 상당의 클린서비스(소독·방역 필수 서비스 포함) 2가지를 선택할 수 있다.


경기도는 앞서 지난달 말까지 도배·장판 77가구, 청소 99가구, 수납 정리 73가구, 해충 제거 및 소독·방역 242가구 등을 지원했다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "주거환경이 열악한 아동가구를 지원하는 것은 단순한 생활편의 차원을 넘어 아이들의 건강과 발달, 나아가 삶의 질과 직결되는 중요한 정책"이라며 "앞으로도 경기도와 경기 주거복지센터가 협력하여 안정적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위' 하던 이 업체 '울상' 美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민분들, 목욕 하세요"…사우나 4만4000원→8000원 할인한 양양 리조트

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

"어머니가 실종됐습니다"…이런 환자 급증에 보험사도 움직였다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

'美 구금사태'에 시민단체들 미 대사관 앞 규탄 집회

새로운 이슈 보기