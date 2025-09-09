본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

국립부경대 해양바이오닉스융합기술센터, 연구재단 개인기초연구·학술지원사업 5건 동시 선정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.09 08:22

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립부경대학교 해양바이오닉스융합기술센터(센터장 정원교)가 교육부 지정 이공분야 대학중점연구소로서 연구 경쟁력을 다시 한번 입증했다.


센터는 최근 한국연구재단이 발표한 2025년 개인기초연구사업과 학술연구지원사업 신규 과제 5건에 동시에 선정됐다고 9일 전했다.

개인기초연구(중견연구·창의연구형) 과제에는 김세창 연구원이 뽑혔다. 그는 먹장어 부산물에서 바이오소재를 추출·특성화해 상처 치유용 창상피복재를 개발하는 연구를 수행할 예정이다.


또 박동주 박사수료생과 강명지·신화랑 박사과정생(4차산업융합바이오닉스공학과)이 박사과정생 연구장려금 지원사업에, 조지혜 석사과정생이 석사과정생 연구장려금 지원사업에 각각 선정됐다.

해양바이오닉스융합기술센터 연구원들 (왼쪽부터 김세창, 박동주, 신화랑, 강명지, 조지혜). 국립부경대 제공

해양바이오닉스융합기술센터 연구원들 (왼쪽부터 김세창, 박동주, 신화랑, 강명지, 조지혜). 국립부경대 제공

AD
원본보기 아이콘

개인기초연구사업 중견연구 과제는 중견 연구자의 학문적 역량을 높이고 창의적 연구를 촉진하기 위한 지원 프로그램이다. 학문후속세대지원 석·박사과정생 연구장려금 사업은 차세대 연구자가 도전적 아이디어를 기반으로 연구할 수 있도록 연구비를 지원한다.


센터는 이번 성과를 기반으로 오는 9월부터 1~3년간 해양바이오와 바이오메디컬 분야에서 창의적이고 도전적인 연구에 본격 나선다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위' 하던 이 업체 '울상' 美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민분들, 목욕 하세요"…사우나 4만4000원→8000원 할인한 양양 리조트

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

"어머니가 실종됐습니다"…이런 환자 급증에 보험사도 움직였다

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

소상공인 전담 2차관 두게 된 중기부, 정책역량 증진·입증이 과제

새로운 이슈 보기