동의대, KOICA ‘요르단 기술고등학교 사후지원 사업’ 수행기관 선정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.09 08:18

동의대학교 국제협력센터(소장 이임건)는 최근 한국국제협력단(KOICA)의 '요르단 자르카 기술고등학교 설립사업 사후지원 PMC 용역사업' 수행기관으로 선정됐다.

동의대가 코이카 ‘요르단 기술고 설립 사후지원 사업’을 수행한다. 동의대 제공

이 사업은 요르단 정부가 추진 중인 실무 중심 학습체계 구축과 기술 분야 교사의 역량 강화를 지원하는 프로젝트다. 총 25만달러 규모로 오는 12월까지 5개월간 진행된다.


동의대는 앞서 2018년부터 2022년까지 요르단 학교 건립사업의 PM 기관으로 참여해 △학교 설계·건축 자문 △교육부와의 협력 기반 조성 △학교 운영 자문 △기자재 지원 등 전 과정을 주도, 현지 대표 기술고등학교 모델을 세웠었다.

사후지원 사업에는 동의대 국제협력센터 성정애 교수가 책임을 맡고 강민종 교수(기자재 전문가)를 비롯해 동의과학대·폴리텍대 등 지역 대학 전문가들이 합류한다. 이들은 수업 설계, 실습 자료와 평가 도구 개발을 지원하고, 교사·학생 대상 기자재 활용과 안전 교육을 통해 지속 가능한 학습 환경을 구축할 예정이다.


이임건 국제협력센터 소장(동의대 대외부총장)은 "이번 사업은 요르단 교사들의 교수 역량을 강화해 학생들의 실질적인 학습 성과로 이어지도록 하는 데 중점을 두고 있다"며 "KOICA와 협력을 강화해 국제협력 선도대학으로서의 위상을 높여 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
