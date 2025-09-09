본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

충주 탄금공원서 '중원 문화유산 활용' 시민 강좌

이종길기자

입력2025.09.09 09:00

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김재홍 한국문화유산연구센터장 초빙
지역문화유산 활용 사례와 체험 프로그램 소개

충주 탄금공원 인근 선잠카페에서 23일 중원 지역 문화유산의 활용과 가치를 소개하는 하반기 시민강좌가 열린다. 국가유산청 국립문화유산연구원 산하 국립중원문화유산연구소가 주최하는 행사로, '우리의 중원 이야기'를 주제로 진행된다.


상반기 시민강좌 '한국 문화유산 디지털 프로젝트'

상반기 시민강좌 '한국 문화유산 디지털 프로젝트'

AD
원본보기 아이콘

국립중원문화유산연구소는 2017년부터 지역민 대상 교육 프로그램을 운영하며, 문화유산에 관한 관심을 높이고 시민과의 소통 기회를 꾸준히 마련해 왔다. 특히 상반기에는 디지털 기술로 문화유산을 복원한 사례를 다룬 박진호 고려대 교수의 '한국 문화유산 디지털 프로젝트' 강연으로 큰 호응을 얻었다.

이번 강좌에는 현장에서 직접 문화유산 활용사업을 기획·운영하는 전문가 김재홍 한국문화유산연구센터장을 초빙한다. 참가자들은 충주 지역에서 진행 중인 다양한 활용사업과 프로그램 사례를 들으며, 문화유산이 가진 역사적·사회적 의미를 실제 경험과 연결해 이해할 수 있다.


문화유산에 관심 있는 시민은 누구나 참여할 수 있으며, 9월 10일 오전 9시부터 전화 접수를 통해 선착순 스물다섯 명 내외로 참여자를 모집한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"상처 난 과일 조심" 치사율 75%·백신도 없다…1급감염병 지정된 바이러스 "상처 난 과일 조심" 치사율 75%·백신도 없다…1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민분들, 목욕 하세요"…사우나 4만4000원→8000원 할인한 양양 리조트

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

소상공인 전담 2차관 두게 된 중기부, 정책역량 증진·입증이 과제

새로운 이슈 보기