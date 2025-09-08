세종시 지역사회, 해양수산부 이전 문제 두고 정부와 맞서나?

해수부 시민지킴이단, 이전 중단 촉구 지속

해수부 시민지킴이단 박윤경 단장이 8일 기자회견을 자처하고 회견문을 낭독 하고 있다. /사진= 시민지킴이단 제공 AD 원본보기 아이콘

해양수산부 이전을 저지하기 위한 모임으로 알려진 '해수부 시민지킴이단'이 8일 기자회견을 열고 공공기관 이잔 저지에 대한 당위성을 다시 한번 강조했다. 정부 결정에 맞서 물러서지 않을 모양새다.

이날 시민지킴이단은 "세종시는 수도권 과밀을 해소하고 국가 균형발전을 이루기 위해 건설된 대한민국의 행정수도다"라며 "대통령 세종집무실과 국회 세종의사당이 들어설 국가상징구역 조성은 행정수도 완성의 중요한 진전이지만, 해양수산부와 산하기관을 타지역으로 이전하겠다는 정부 방침은 국가적 과제를 거스르는 모순된 정책"이라고 지적했다.

행정수도의 위상은 중앙행정기관이 함께 모여 시너지를 내는 데서 비롯되는데 해수부 본부와 산하기관을 흩어놓는 것은 정책 효율성을 약화시키고, 세종시 건설 취지에도 어긋난다는 이유에서다.

특히 인천 극지연구소 이전이 정치권의 공조로 무산된 사례를 들며, 지역 정치권이 힘을 모아야 세종시를 지킬 수 있다고 역설했다.

이들은 최민호 세종시장이 최근 김민석 국무총리를 만난 자리에서 "해수부 이전은 공공기관 이전 정책의 원칙과 논리에 위배되며, 정부 논리대로라면 오히려 중앙부처와 관련 기관이 모두 세종에 모여야 한다고 지적했다"라며 "이러한 지적은 해수부 산하기관을 부산으로 옮기겠다는 계획이 오히려 정부 스스로 정책 일관성을 무너뜨림으로 국민적 신뢰를 잃어버리는 것"이라고 꼬집었다.

이어 "정부는 해양수산부와 산하기관 이전 계획을 즉각 중단하고, 지역 정치권은 초당적으로 협력해 세종시 행정수도 완성에 앞장설 것, 중앙부처 이전을 정치적 거래의 수단으로 삼는 구태를 멈추길 바란다"고 촉구했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





