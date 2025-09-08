본문 바로가기
'美 구금사태'에 시민단체들 미 대사관 앞 규탄 집회

곽민재기자

입력2025.09.08 21:24

미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 발생한 한국인 체포 사태를 두고 시민단체들이 규탄 집회를 열었다.


촛불행동, 한국대학생진보연합, 국민주권당 등 관계자들이 8일 서울 종로구 대한민국역사박물관 앞에서 우리 국민 체포 감금한 트럼프 규탄 및 석방 촉구대회를 하고 있다. 연합뉴스

촛불행동과 한국대학생진보연합(대진연), 국민주권당 등은 8일 오후 7시께 서울 광화문 주한미국대사관 앞에서 '우리 국민 체포 감금한 트럼프 규탄 및 석방 촉구대회'를 열고 체포된 한국인의 즉각 석방과 미 정부의 사과를 요구했다.

이들은 "미국의 강요로 미국 땅에 공장을 짓고 있는 우리 노동자를 불법 체류자라고 한다"며 "평택 미군기지, 미국 대사관 등에 대해 돈 한 푼을 안 내는 미국이야말로 불법 그 자체다. 대한민국 주권자의 힘을 보여줘야 한다"고 주장했다.


경찰 비공식 추산 70여명의 참가자들은 "한국 국민 체포 감금 트럼프를 규탄한다", "쇠사슬이 웬말이냐 미국을 규탄한다" 등 구호를 외쳤다.


전국민주노동조합총연맹과 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동 등도 9일 오전 10시 미 대사관 앞에서 도널드 트럼프 대통령을 비판하는 집회를 예고했다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
