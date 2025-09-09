김천시, 의료급여 대상자 '맞춤형 밥상' 지원 나선다

퇴원 어르신 재가 생활 안착 돕는 민관 협력 모델

경북 김천시는 8일 지역 반찬전문점 '예방은'과 재가 의료급여사업 수행을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 장기 입원 후 가정으로 복귀한 의료급여 수급자들의 식생활 안정을 지원해 건강한 일상 복귀를 돕기 위한 것이다.

협약에 따라 김천시는 주 1회 대상자 가정에 맞춤형 반찬을 배달한다. 시는 그동안 사례 관리 방문과 회의를 통해 재가 의료급여 대상자 18명을 발굴했으며, 의료·돌봄·식사·이동 지원 등 생활 전반을 아우르는 맞춤형 서비스를 제공해 왔다.

실제 지원을 받는 한 어르신은 "퇴원 후 돌봐줄 사람이 없어 식사가 가장 큰 걱정이었는데, 덕분에 용기를 얻고 큰 힘이 됐다"고 전했다.

임재춘 복지기획과장은 "이번 협약은 의료급여 대상자들의 건강 증진과 자립적인 재가 생활에 큰 보탬이 될 것"이라며 "앞으로도 적극적인 대상자 발굴과 협력 기관 확대를 통해 지역사회에서 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김천시의 이번 협약은 단순한 '밥상 지원'을 넘어 지역사회 돌봄의 새로운 모델을 제시한다는 점에서 주목된다. 의료와 복지가 끊김이 없이 이어지는 이 같은 실험은 지방 복지정책의 방향성을 가늠하게 하는 중요한 사례라 할 수 있다.





