이재명 대통령 "ODA로 인공지능 지원하면 서로 윈윈"

李, 국가AI전략위원회 1차 회의 주재

"현대에 맞게 바꾸면 시장 개척 효과"

이재명 대통령이 8일 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 국가인공지능(AI) 전략위원회 출범식에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 "한국형 인공지능(AI)을 공적개발원조(ODA)를 통해 제삼세계에 지원하면 서로가 윈윈(win-win)할 수 있을 것"이라고 말했다.

8일 강유정 대통령실 대변인에 따르면 이 대통령은 이날 서울 중구 서울스퀘어에서 국가AI전략위원회 1차 회의를 주재하고 이같이 말했다.

회의에서 조준희 산업AX 생태계 분과장은 "기존 ODA 사업을 한국형 AI 보급 사업으로 전환하면 원조받는 나라와 대한민국이 동반성장 할 수 있다"고 제안한 것으로 알려졌다.

이에 이 대통령은 "ODA를 현대에 맞게 바꾸면 글로벌 시장 개척에 효과 클 것"이라고 화답했다고 강 대변인은 전했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>