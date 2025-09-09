본문 바로가기
사건사고

경찰청, ‘일본 변호사 사칭 테러 협박 사건’ 공조수사단 파견

임춘한기자

입력2025.09.09 12:00

경찰청 국가수사본부는 '일본 변호사 사칭 테러 협박 사건'에 대응하기 위해 일본 경찰청에 공조수사 출장단을 파견한다고 9일 밝혔다.


해당 사건은 2023년 8월 '가라사와 다카히로'라는 실존 일본 변호사 명의를 사용해 우리나라 주요 시설물 등에 폭발물을 설치했다는 협박 내용을 담은 전자우편을 보낸 것이 시작이다. 지난달까지 총 51건의 협박 전자우편(19건)과 팩스(32건)가 발송됐다.

이번 출장단은 경찰청 사이버수사심의관을 단장으로, 사건을 직접 수사하고 있는 서울경찰청 사이버수사대장과 담당 수사팀 등 5명으로 구성됐다. 이들은 10~12일 일본 경찰청과 실질적인 공조 방안을 논의할 계획이다.


경찰청 관계자는 "사회적 혼란을 불러일으키는 테러 협박 사건을 조속히 해결해 국민이 평온한 일상을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
