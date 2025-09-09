美 구금 사태 충격…韓 재계 "비자 없인 투자 힘들어" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①美 '구금 사태'…미국 제조 확대·이민 단속 강화 정책 충돌

②구윤철 부총리, 취임 후 첫 기자간담회

③이재명 정부 100일…코스피 3100~3200선 좁은 박스권에 갇혀

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 상승 마감

○나스닥 지수 사상 최고치

○금리 인하 기대감…국채 금리는 하락세

TOP 3 NEWS

■ '충격 구금 사태' 트럼프 진화 시도에도, 韓재계 "비자 없인 투자 힘들다" ○美제조확대·이민단속 강화 충돌

○재계, 비자문제 해결 시급 촉구

○대미투자 중단 위기감 팽배

■ 구윤철 "공공투자 확대 등 연말까지 7兆 추가 투입" ○구 부총리. 취임 후 첫 기자간담회 진행

○민생 회복 및 금융 리스크 관리 등 예고

○공공기관 투자 확대 및 기금운용계획 변경…7조원 예산 추가

■ "코스피 5000 간다" 상반기 수익률 1위 출발했는데…실망감에 갇힌 박스피[이재명 정부 100일] ○상반기 글로벌 수익률 1위였던 코스피, 하반기 12위로 '뚝'

○세제 개편안 영향…지지부진 흐름

○연말까지 박스권 장세 이어지나…정책 신뢰 회복 필요

그래픽 뉴스 : [Why&Next] 트럼프 관세 압박에도…올해 경상흑자 '사상 최대' 전망되는 이유

○AI투자發 반도체 사이클 주효, "내년까지 호황"

○국제유가 하락 따른 수입 감소…경상흑자 규모 키워

○본원소득수지 구조적 성장도 한몫

돈이 되는 法

■ 변호사 '등록 취소' 올 들어 벌써 14건…2024년 15건에 육박 ○변호사 등록취소 급증, 최근 10년 190명

○의사·교사 대비 비율 높아…최대 4배 수준

○직무범죄 영구제명, 비밀취급 특성상 유혹 커

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025090814330863698

■ "국문-영문 중재 조항 달라도 상호 합의 있다면 소송 안 돼" ○대법원, 국·영문 불일치 계약서도 중재합의 유효 판시

○일부 문언 모호·흠결 있어도 전속적 중재 의사 인정

○관할 먼저 심리해 신속 결론, 소송·비용 낭비 방지 기대

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025090814354693592

■ 소셜미디어서 '멘션'으로 성희롱 차단해 전달 안 됐어도 '통매음' ○대법원, 멘션 통한 성적 모욕 글도 '도달' 인정

○차단해 알림 없어도 확인 가능 상태면 통매음죄 성립

○원심 무죄 파기환송…법리 오해 지적, 유죄 취지 판단

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025090814390205443

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

○해외

08:01 영국 소매협회 소매판매 현황 (YoY) (8월)

08:50 일본 M2 통화재고 (YoY)

10:30 호주 국민은행 경기신뢰지수 (8월)

19:00 유럽 유로존 재무 장관 회의

20:30 독일 Buba 총재 Nagel의 연설

23:00 미국 임금대장 벤치마크

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 22℃( ▼ 1 ℃) ｜최고기온 : 31℃( ▲ 2 ℃)

○강수확률 오전 40%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

