본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

금리 인하 기대감에 뛰는 코스닥

송화정기자

입력2025.09.09 06:50

시계아이콘01분 03초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스닥 최근 5일 연속 상승…코스피 대비 상대적 우위
이달 들어 코스닥 2.72% 상승…코스피는 1.05% 올라
금리 인하 기대감에 바이오주가 코스닥 강세 견인

금리 인하 기대감에 코스피 대비 코스닥의 상대적 우위가 이어지고 있다. 특히 금리 인하 시기에 두각을 보이는 제약·바이오주의 강세가 코스닥의 상대적 우위를 이끌고 있다.

금리 인하 기대감에 뛰는 코스닥
AD
원본보기 아이콘

9일 한국거래소에 따르면 코스닥은 전일 0.89% 상승한 818.60에 마감하며 5일 연속 상승세를 지속했다. 같은 기간 코스피도 상승세를 지속했으나 코스닥의 상대적 우위가 두드러졌다.


이달 들어 코스닥은 2.72% 상승했다. 같은 기간 코스피는 1.05% 올랐다. 금리 인하 기대감이 커지면서 성장주 중심의 코스닥이 상대적으로 강세를 보이는 것으로 풀이된다. 김지원 KB증권 연구원은 "미국의 고용 둔화 흐름이 확인되면서 금리 인하 기대가 높아졌고 코스피와 코스닥의 온도차는 심화됐다"고 설명했다.

지난주 미국의 고용지표가 부진한 것으로 나타나면서 9월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서의 금리 인하는 기정사실로 받아들여지고 있다. 5일(현지시간) 미국 노동부는 8월 미국 비농업 일자리가 전월 대비 2만2000명 증가했다고 밝혔다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(7만5000명)를 크게 하회한 수치다. 실업률은 7월 4.2%에서 8월 4.3%로 상승, 전문가 예상에 부합했다.


한지영 키움증권 연구원은 "고용 지표 발표 이후 시카고상품거래소(CME)의 페드워치 기준 9월 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인하 확률은 99%로 기정사실화된 가운데 10월 추가 25bp 인하 확률도 50%대를 상회했다"면서 "금리 인하 기대감을 반영하며 성장주 중심의 코스닥이 코스피 대비 상대적으로 강세를 연출했다"고 분석했다.


특히 코스닥 시가총액에서 큰 비중을 차지하고 있는 제약·바이오주의 강세가 코스닥의 상대적 강세를 주도하고 있다. 제약·바이오주는 대표적인 금리 인하 수혜주로 꼽힌다. 코스닥 대장주인 알테오젠은 최근 7거래일 연속 상승행진을 지속했다.

신승진 삼성증권 투자정보팀장은 "대내외 불확실성으로 당분간 초대형주가 대세 상승을 이어가기 어려운 환경"이라며 "바이오는 금리 인하 구간에서 강한 경향이 명확하다. 자금 조달 비용이 높은 업종 특성상 저금리 환경이 바이오 기업에 유리하기 때문"이라고 분석했다.


코스닥의 상대적 강세는 당분간 지속될 것으로 전망된다. 김준우 교보증권 연구원은 "코스닥은 7월 중순 이후 나타난 중소형주 강세 시그널이 지속되고 있다"면서 "9월 코스닥 내 중소형주 비중 확대는 유효할 것으로 예상된다. 9월 금리 인하 기대감이 결합되며 중소형주 랠리 확산 및 추세 강화로 이어질 가능성이 높기 때문"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위' 하던 이 업체 '울상' 美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

'美 구금사태'에 시민단체들 미 대사관 앞 규탄 집회

새로운 이슈 보기