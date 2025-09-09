본문 바로가기
X-PASS, KBW 2025에 2년 연속 공식 스폰서 참가

정진기자

입력2025.09.09 09:00

X-PASS 제공

Web3 문화공연 플랫폼 'X-PASS'는 2024년에 이어 2025년에도 Korea Blockchain Week 2025(이하 KBW2025)에 공식 스폰서로 참가한다고 밝혔다.


KBW2025는 아시아 최대 규모의 블록체인 및 Web3 컨퍼런스로, 매년 전 세계 주요 블록체인 리더들이 한자리에 모여 업계의 현황과 미래 트렌드에 대해 논의하는 글로벌 행사로, 9월 23~24일 이틀간 그랜드 워커힐 서울에서 개최될 예정이다.

X-PASS는 이번 행사에서 NFT 티켓과 한정판 NFT 디지털 굿즈 시연뿐만 아니라, Web3 기술 기반 공연 생태계의 실제 적용 사례를 선보인다. 행사장 부스에서는 럭키드로우 이벤트가 진행되며, 모든 참가자에게는 X-PASS의 신규 베타 서비스 '티켓스택(Ticket$tack)'에서 사용할 수 있는 XTC 토큰을 에어드롭한다.


X-PASS는 지난 KBW2024에서 NFT 티켓, NFT 디지털 굿즈, 마켓플레이스 시연을 통해 Web3 문화공연 플랫폼으로서의 가능성을 입증한 바 있다. 올해는 한층 더 정교해진 기능과 서비스로 블록체인 기술이 실생활에 어떻게 연결될 수 있는지 보여줄 예정이다.


X-PASS 관계자는 "2년 연속 KBW 공식 스폰서로 참가하게 돼 의미가 크다"며, "문화콘텐츠와 블록체인을 연결하는 X-PASS의 기술과 향후 비전을 글로벌 관계자들과 공유하고, 부스를 찾아준 일반 참가자들과도 적극 소통하며, Web3 공연 생태계의 확장 가능성을 함께 나누는 자리가 될 것"이라고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
