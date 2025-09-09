박스권 움직임에 깊어지는 고민...탄탄한 하방 경직성에 기회는 여전?

세제개편안 발표 이후 증시 거래가 위축됐지만, 증권가는 여전히 하방 경직성이 탄탄하다는 점에 주목하고 있다. 기업 펀더멘털이 견조하고 정부의 증시 활성화 정책도 이어지고 있어 단기 조정에도 불구하고 장기적인 투자 환경은 유효하다는 평가다.

특히 9월 정기국회에서는 자사주 소각 의무화와 배당소득 분리과세가 핵심 변수로 꼽힌다. 두 제도 모두 투자자 신뢰 회복과 주주환원 강화로 이어질 수 있는 만큼, 시장에 새로운 상승 동력으로 작용할 가능성이 크다. 전문가들은 이번 조정이 오히려 좋은 종목을 합리적 가격에 편입할 기회가 될 수 있다고 보고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!





