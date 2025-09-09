연 4%대 부담 없는 금리로 최대 4배 주식자금은 물론 신용미수대환까지

최근 투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 다시금 고조되고 있다.

스탁론은 자기자본을 포함해 최대 400%까지 레버리지 투자가 가능한 증권 연계 신용 상품으로, 기회를 놓치지 않는 투자 고수들 사이에서는 필수 도구로 자리 잡고 있다.

하지만 DSR(총부채원리금상환비율) 규제가 스탁론에도 적용되면서, 기존처럼 자유롭게 이용하기가 어려워진 상황이다. 다른 대출 이력이나 소득 증빙 요건에서 걸림돌이 생기기 때문이다. 여기에 금리 상승까지 겹치며 투자자들의 발목을 잡고 있다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. DSR 무관하게 이용할 수 있는 상품은 물론 연 4%대 최저금리로 이용 가능한 상품까지 취급하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

세진중공업 세진중공업 075580 | 코스피 증권정보 현재가 24,050 전일대비 550 등락률 +2.34% 거래량 2,466,255 전일가 23,500 2025.09.09 10:10 기준 관련기사 [이주의 관.종]미국발 훈풍에 돛단 조선업…조선기자재 주목[특징주]'美번스·톨레프슨법 우회수혜 기대' 세진중공업, 5%대↑[특징주]세진중공업, 군산조선소 MRO 전환 반사 수혜 기대감에 신고가 전 종목 시세 보기 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 59,100 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 412,016 전일가 59,200 2025.09.09 10:10 기준 관련기사 카카오, 스톡옵션→RSU 방식으로 보상 제도 바꿔 "장기 근속 유도"코스피 박스권… 업종 순환매 본격화, 레버리지 활용 전략 부각실손청구 전산화 의원·약국 '3.3%'…정부, 신보 보증료감면 인센티브 전 종목 시세 보기 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 1,500 등락률 +0.69% 거래량 119,868 전일가 218,500 2025.09.09 10:10 기준 관련기사 코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환"IT기업보다 더 IT스럽게" 현대차가 그리는 SDV 미래코스피, 외인·기관 순매수에 강보합 마감…3220선 '눈앞' 전 종목 시세 보기 close , 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 120,100 전일대비 1,600 등락률 -1.31% 거래량 137,152 전일가 121,700 2025.09.09 10:10 기준 관련기사 유한양행, 몽골 산불 피해지 복구…사막화 방지 나서추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!유한양행 '렉라자', FDA 승인 1년…추가임상·차세대 신약개발 전력 전 종목 시세 보기 close , 엘앤씨바이오 엘앤씨바이오 290650 | 코스닥 증권정보 현재가 51,700 전일대비 2,750 등락률 +5.62% 거래량 1,751,062 전일가 48,950 2025.09.09 10:10 기준 관련기사 [특징주]엘앤씨바이오, '6년만에 20배↑' 파마리서치 성장 초입보다 강력… 차이나 드림 시작 [클릭 e종목]"엘앤씨바이오, 젊음 돌려주는 기업…中 매출 본격화"엘앤씨바이오, 600억 규모 전환사채권 발행 결정 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>